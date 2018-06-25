"Ekonomi yeniden ana gündem maddesi haline gelmeli"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin, "Bu sonuç, uzun zamandır duraksamış olan ekonominin yeniden ana gündem maddesi haline gelmesi ve yapısal reformların yürürlüğe girmesi açısından önemli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklamasında, halkın karşılıklı anlayış ve birlik duygusu içinde sandıklara gittiğini ve hür iradelerini ortaya koyarak demokrasinin gereğini yerine getirdiğini belirtti.

Sandıktan çıkan sonuçların halkın takdiri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Artık seçim atmosferini geride bırakarak Türkiye'nin geleceğini düşünmek zorundayız. Ülke olarak ekonomide çok önemli adımlara imza attık. Şimdi yakaladığımız bu kazanımları daha ileri götürme zamanıdır. Sadece ekonomide değil tüm alanlarda reformlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin mümkün olmadığına, yeni dönemde müreffeh bir Türkiye için herkesin var gücüyle çalışması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: