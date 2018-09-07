OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, Türkiye'nin zor günleri atlatacağını ve ekonominin yeniden düzlüğe çıkacağını belirterek, "O gün geldiğinde ekonomimizin dinamiği olan tüm KOBİ'lerimizin, esnafımızın, çiftçimizin dimdik ayakta olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yener, yazılı açıklamasında, KOBİ'lere, devletin ve özel kuruluşların sağladığı teşvik, destek ve hibelere yönelmeleri çağrısında bulundu.

Bu süreçte umutsuzluğa kapılarak yanlış adımlar atmanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağına dikkati çeken Yener, "Türkiye zor günleri atlatacak, ekonomi yeniden düzlüğe çıkacak. O gün geldiğinde ekonomimizin dinamiği olan tüm KOBİ'lerimizin, esnafımızın, çiftçimizin dimdik ayakta olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yener, işletmelere küçülmek, üretimi ve istihdamı azaltmak yerine farklı alternatifleri denemeleri önerisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Elbette tasarruf edeceğiz ve yerli alım-satıma yöneleceğiz ama çalışmaktan ve üretimden geri adım atmayacağız. Farklı pazar arayışlarımızı sürdürürken, devletimizin ve çeşitli kuruluşlarımızın iş dünyasına sağladığı sayısız destek, hibe ve desteklerden yararlanmaya çalışacağız."

