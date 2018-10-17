Ekonomi yönetimi ve bankalardan reel sektöre tam destek

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Ekonomi yönetimi ve bankacılık sektörü, son dönemde finansmana erişimde güçlük yaşayan reel sektöre yapılan düzenlemelerle desteğini sürdürüyor.

Son dönemde yaşan spekülatif ataklar, döviz kurlarında tarihi zirvelerin, kredi faizlerinde de yıllık yüzde 30-40’lı seviyelerin görülmesine neden oldu. Hem kurlarda hem de faizlerde yaşanan olağanüstü artışlar şirket bilançolarında, finansman ve kambiyo giderlerindeki yükseliş sonucu, bozulmalara yol açtı.

Başta KOBİ’ler olmak üzere çok sayıda şirket, yükselen faiz oranları neticesinde yüksek düzeyde finansman giderlerine katlanmamak adına işletme sermayelerini finanse etmek için banka kredileri kullanmak istemezken bu durum kısa süreli de olsa piyasalarda likidite sıkışıklığına kaynaklık etti. Dönem dönem mevcut kredilerin geri ödenmesinde de zorluklar yaşandı.

Ancak başta ekonomi yönetimi olmak üzere bankacılık sektörü, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak, nakit akışını sağlıklı şekilde sürdürebilecek ve fiyatlamalarda esneklik sağlayabilecek tedbirler açıkladı. Yeniden yapılandırma, vadelendirme, faiz indirimi gibi programlarla reel sektöre önemli ölçüde destek verilmeye başlandı.