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"Ekonomide felaket tellallığı yapanlar mahcup olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: - "Felaket tellallığı yapanlar yine yanılıyor ve mahcup olacaklar. Dövizdeki yükselişe rağmen Türkiye'de birçok ekonomik gösterge olumlu. Ülkeye yabancı sermaye girişi de sürüyor" - "(Ay sonunda açıklanması beklenen OVP) Bu plan devreye girdiğinde tüm bu projeler sayesinde çok daha etkin bir ilerleme kaydedeceğiz ve şu anda yaratılmaya çalışılan olumsuz havayı bertaraf edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, felaket tellallığı yapanların yine yanıldığını ve mahcup olacaklarını kaydederek, "Dövizdeki yükselişe rağmen Türkiye'de birçok ekonomik gösterge olumlu. Ülkeye yabancı sermaye girişi de sürüyor." dedi.

Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası'nın ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Dünyanın hem politik hem de ekonomik anlamda çalkantılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Kopuz, Türkiye olarak, bir yandan küresel güçlerin maşası olan eli kanlı terör örgütleri ile mücadele ederken, diğer yandan aynı şer odaklarının çok yönlü saldırıları altında olduklarını anlattı.

Kopuz, felaket tellallığı yapanların yine yanıldığını ve mahcup olacaklarını kaydederek, "Dövizdeki yükselişe rağmen Türkiye'de birçok ekonomik gösterge olumlu. Ülkeye yabancı sermaye girişi de sürüyor." diye konuştu.

İşsizlik oranının düştüğünü, sanayi üretiminin mayısta yıllık bazda yüzde 6,4 arttığını aktaran Kopuz, , Tüketici Güven Endeksinin temmuzda yüzde 4 artarak son 22 ayın zirvesine çıktığını bildirdi.

Kopuz, TOBB verilerine göre, yılın ilk yarısında 5 bin 782 yabancı sermayeli şirket kurulduğunu belirterek, "Yabancı şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103,7 artış gösterdi. Yani felaket tellallarının söylediğinin aksine ülkemize yabancı yatırımcılar gelmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ağustos ayından gerçekleştirilen meclis toplantısında yaptığı konuşmadan bahseden Kopuz, "Geçtiğimiz yıl tam da ağustosta, bu kürsüden küresel ticaretteki toparlanma emarelerini ve büyüme oranlarımızı olumlu bulduğumu söylemiştim. Bununla birlikte, 'Bazı ülkelerin korumacı ticaret politikalarına yönelmesi, bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyebilir. Bu durumu da dikkatle takip etmeliyiz.' diye eklemiştim. O dönemde pek konuşulmayan bu husus, zaman içerisinde artık herkesin dilinde olan 'ticaret savaşları' haline geldi." dedi.

- "OVP olumsuz havayı bertaraf edecek"

Kopuz, ağustos sonunda açıklanması beklenen Orta Vadeli Programı'na (OVP) ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlıklar ve kurumların 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmaları kasım sonunda tamamlanacak. Bu plan devreye girdiğinde tüm bu projeler sayesinde çok daha etkin bir ilerleme kaydedeceğiz ve şu anda yaratılmaya çalışılan olumsuz havayı bertaraf edeceğiz. Bu noktada daha önceden bahsettiğim gibi en büyük kozumuz Başkanımızdır. Hiç şüphemiz yok ki, ihtiyaç halinde Türkiye, gereken hamleleri cesurca yapacaktır.

Artık Türkiye, Başkanlık sistemi ile beraber, bürokrasi engeline takılmadan 2023 hedeflerine süratle hareket ediyor. Yeni sistem ve güçlü bir liderlik ile geçmişte olduğu gibi büyük atılımlar gerçekleştirecek, dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefine doğru adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. İş dünyası olarak bu ekonomi savaşında ülkemizin en önemli cephelerinden biri olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

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Ali Kopuz İstanbul Ticaret Borsası

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