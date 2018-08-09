"Ekonomide felaket tellallığı yapanlar mahcup olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, felaket tellallığı yapanların yine yanıldığını ve mahcup olacaklarını kaydederek, "Dövizdeki yükselişe rağmen Türkiye'de birçok ekonomik gösterge olumlu. Ülkeye yabancı sermaye girişi de sürüyor." dedi.

Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası'nın ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Dünyanın hem politik hem de ekonomik anlamda çalkantılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Kopuz, Türkiye olarak, bir yandan küresel güçlerin maşası olan eli kanlı terör örgütleri ile mücadele ederken, diğer yandan aynı şer odaklarının çok yönlü saldırıları altında olduklarını anlattı.

Kopuz, felaket tellallığı yapanların yine yanıldığını ve mahcup olacaklarını kaydederek, "Dövizdeki yükselişe rağmen Türkiye'de birçok ekonomik gösterge olumlu. Ülkeye yabancı sermaye girişi de sürüyor." diye konuştu.

İşsizlik oranının düştüğünü, sanayi üretiminin mayısta yıllık bazda yüzde 6,4 arttığını aktaran Kopuz, , Tüketici Güven Endeksinin temmuzda yüzde 4 artarak son 22 ayın zirvesine çıktığını bildirdi.