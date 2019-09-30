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"Ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacaktır"

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefimiz var. Böylece ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacaktır" - "Kredi kanallarının açılması için alınan tedbirlerin etkisini daha güçlü hissedeceğimiz bir süreç başlıyor" - "YEP 2019'un istihdam, vergi, finansman kanalları gibi Türkiye'nin gelişim kaydetmesi gereken öncelik alanlarına temas etmesini yerinde buluyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefimiz var. Bunu çok önemsiyoruz. Böylece ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacaktır." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan YEP hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bir önceki YEP ile ortaya konulan hedeflerin önemli bir bölümüne ulaşıldığını vurgulayan Avdagiç, cari açık ve enflasyon gibi kritik başlıklarda başarılı bir dengelenme süreci yakalandığını anımsattı.

Avdagiç, 2020-2022 YEP ile de orta vade için olumlu ve makul bir çerçeve ortaya konulduğunu aktararak, "2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefimiz var. Bunu çok önemsiyoruz. Böylece ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacaktır. Dolayısıyla ana mesajın sürdürülebilir büyüme olması önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele geçmesi gereğinin, iş dünyasının dinamik kesimlerinin bir süredir sıklıkla dile getirdikleri bir alan olduğuna işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"İşsizliğe yönelik yeni bir teşvik paketi, hal yasası ve vergi reformu konuları da programdaki önemli başlıklar arasında. Türkiye'yi sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyümeye taşıyacak irade beyanı ortaya konuldu. Bu bağlamda YEP 2019'da vurgulanan 'Değişim Başlıyor' temasına ekonomideki aktörlerin hep birlikte imza atmasını önemsiyoruz. Sayın Albayrak'ın dikkati çektiği gibi, kredi kanallarının yeniden açılması firmalarımız için kritik öneme sahiptir. Burada kredi kanallarının açılması için alınan tedbirlerin de etkisini daha güçlü hissedeceğimiz bir süreç başlıyor. Ayrıca YEP 2019'un istihdam, vergi, finansman kanalları gibi Türkiye'nin gelişim kaydetmesi gereken öncelik alanlarına temas etmesini yerinde buluyoruz. Bunlar sürdürülebilir büyümenin anahtarı olacak."

Şekib Avdagiç, tüketimin yıl sonuna doğru hızlanmasının ve kredi kanallarının yeniden açılmasının değişimi başlatacak güçlü bir zemin oluşturacağını belirterek, "Bu güçlü zemin, gelecek yıllar için YEP'te yer alan arzu ettiğimiz düzeydeki büyüme hedeflerin teminatı olacak." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İTO Şekib Avdagiç YEP

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