İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefimiz var. Bunu çok önemsiyoruz. Böylece ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacaktır." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan YEP hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bir önceki YEP ile ortaya konulan hedeflerin önemli bir bölümüne ulaşıldığını vurgulayan Avdagiç, cari açık ve enflasyon gibi kritik başlıklarda başarılı bir dengelenme süreci yakalandığını anımsattı.

Avdagiç, 2020-2022 YEP ile de orta vade için olumlu ve makul bir çerçeve ortaya konulduğunu aktararak, "2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefimiz var. Bunu çok önemsiyoruz. Böylece ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacaktır. Dolayısıyla ana mesajın sürdürülebilir büyüme olması önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele geçmesi gereğinin, iş dünyasının dinamik kesimlerinin bir süredir sıklıkla dile getirdikleri bir alan olduğuna işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti: