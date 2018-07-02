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"Ekonomide Türkiye yeni bir şahlanışa, destana imza atacak"

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Ekonomik anlamda Türkiye yeni bir şahlanışa, yeni bir destana imza atacak. Türkiye'yi iki kat büyütme adına, gerek etkin yönetim gerek kararlı duruş gerekse pratik uygulamalarla Türkiye, hem yatırım anlamında hem istihdam anlamında hem de ihracat anlamında büyümelerine devam edecek. Bunun tabana yayılan bir anlayışla da her kesim tarafından hissedileceği bir döneme geçmiş olacağız" - "Eğitim, adalet ve demokrasi noktasında da yeni dönem gerçekten farklı bir dönem olacak" - "Önümüzdeki dönem için olmazsa olmaz önceliklerimizden birisi güvenlik. Terörle mücadele yeni sistemde de birinci önceliklerimiz arasında olacak ve terörün kökü kazınana kadar onlarla olan mücadelemiz devam edecek"

VOLKAN KAŞİK - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Ekonomik anlamda Türkiye yeni bir şahlanışa, yeni bir destana imza atacak. Türkiye'yi iki kat büyütme adına, gerek etkin yönetim gerek kararlı duruş gerekse pratik uygulamalarla Türkiye, hem yatırım anlamında hem istihdam anlamında hem de ihracat anlamında büyümelerine devam edecek. Bunun tabana yayılan bir anlayışla da her kesim tarafından hissedileceği bir döneme geçmiş olacağız." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecinin tamamlandığını ve Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin, erdem, irade, cesaretle şahlanıştan yana tercihini yaptığını dile getiren Tüfenkci, halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk uygulamasını, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümet tarafından yapılmasını istediğini ifade etti.

Tüfenkci, AK Parti iktidarlarının 16 yıllık tecrübesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıllık bilgi, birikim, deneyim ve vizyonuyla Türkiye'nin farklı bir noktaya gideceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem için olmazsa olmaz önceliklerimizden birisi güvenlik. Terörle mücadele yeni sistemde de birinci önceliklerimiz arasında olacak ve terörün kökü kazınana kadar onlarla olan mücadelemiz devam edecek. Bu topraklarda bir daha yeşeremeyecek şekilde köklerini kazıyacağız. Bugün Malatyalı şehidimizin mevlidine gittik, orada aynı kararlılığı, vakur duruşu da gördük. Milletimiz bu noktada kararlı."

- "Türkiye büyümeye devam edecek"

Yeni dönemde Türkiye ekonomisinin daha da gelişeceğini vurgulayan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Ekonomik anlamda Türkiye yeni bir şahlanışa, yeni bir destana imza atacak. Türkiye'yi iki kat büyütme adına, gerek etkin yönetim gerek kararlı duruş gerekse pratik uygulamalarla Türkiye, hem yatırım anlamında hem istihdam anlamında hem de ihracat anlamında büyümelerine devam edecek. Bunun tabana yayılan bir anlayışla da her kesim tarafından hissedileceği bir döneme geçmiş olacağız. Eğitim, adalet ve demokrasi noktasında da yeni dönem gerçekten farklı bir dönem olacak."

Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının özellikle seçimlere yönelik manipülasyonlarını Türkiye'nin ibretle izlediğine işaret ederek, onların ne pozitif ne de negatif söylemlerinin bir anlamı olduğunu dile getirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının pozitif söylemlerinin esasında "paçayı kurtarma, fiyakalarını kurtarma" anlamında belki kendileri için bir anlam ifade edeceğini vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Söylemlerinin Türk milleti tarafından bir anlam ifade etmediği, 24 Haziran'da verilen cevapla ortaya çıktı. Esasında uluslararası yatırımcı da çok ciddiye almıyor ama bunları ciddiye alarak, bunlara ümit bağlayan çevreler ve kesimler var. Ben öyle tahmin ediyorum ki o kesimler de boylarının ölçüsünü aldı ve bunlara sığınarak Türkiye'de siyaset mühendisliğine soyunulamayacağını görmüş oldular. Ekonomi üzerinde bunlar ve yerli iş birlikçileriyle operasyon yapmak isteyenlerin bu operasyonlarına milletimiz cevabı 24 Haziran'da verdi."

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Bülent Tüfenkci Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ekonomi Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya

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