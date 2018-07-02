"Ekonomide Türkiye yeni bir şahlanışa, destana imza atacak"

VOLKAN KAŞİK - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Ekonomik anlamda Türkiye yeni bir şahlanışa, yeni bir destana imza atacak. Türkiye'yi iki kat büyütme adına, gerek etkin yönetim gerek kararlı duruş gerekse pratik uygulamalarla Türkiye, hem yatırım anlamında hem istihdam anlamında hem de ihracat anlamında büyümelerine devam edecek. Bunun tabana yayılan bir anlayışla da her kesim tarafından hissedileceği bir döneme geçmiş olacağız." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecinin tamamlandığını ve Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin, erdem, irade, cesaretle şahlanıştan yana tercihini yaptığını dile getiren Tüfenkci, halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk uygulamasını, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümet tarafından yapılmasını istediğini ifade etti.

Tüfenkci, AK Parti iktidarlarının 16 yıllık tecrübesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıllık bilgi, birikim, deneyim ve vizyonuyla Türkiye'nin farklı bir noktaya gideceğini belirterek, şöyle devam etti: