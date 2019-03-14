"Ekonomide umut verici sonuçlar elde ediyoruz"

HALİL FİDAN - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, yürütülen çalışmalar sayesinde ekonomide umut verici gelişmeler yaşandığını ve vatandaşları rahatlatacak sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Nebati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in Ağustos ayında ülke ekonomisini finansman noktasında çökertmek ve ardından da ekonomiyi çok ciddi bir şekilde zaafa uğratmak için bir operasyon yürütüldüğünü hatırlattı.

Söz konusu olayın Türkiye'nin bekası üzerine oynanan oyunların bir aşaması olduğunu ifade eden Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbirler sayesinde hızlı bir toparlanma gerçekleştiğini aktardı.

"Ekonomide umut verici ve insanları rahatlatacak sonuçlar elde ediyoruz." diyen Nebati, geçen yıl 20 Eylül'de Orta Vadeli Program'ın açıklandığını ve yılın sonu itibarıyla da 2019, 2020 ve 2021 yılları için hedeflerin ortaya konulduğunu anımsatttı.

Nebati, bu hedefler çerçevesinde yıl sonunda gerçekleşen rakamların kendilerini tatmin ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: