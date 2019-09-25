Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz." dedi.

Bakan Varank, Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 fabrikanın toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 600 milyon liralık yatırıma ev sahipliği yapan üretim merkezinin tam kapasiteyle çalıştığında 2 binin üzerinde kişiye ekmek kapısı olacağını belirtti.

OSB'de tekstilden mobilyaya, makineden metal işlemeye varıncaya dek pek çok farklı sektörde üretim gerçekleştirileceğini aktaran Varank, "Burada üretilen ürünler sadece iç piyasaya sunulmakla kalmayacak, ihracatla da ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Çankırı yılın 8 ayında yüzde 28'lik bir ihracat artışını yakaladı. Bu yatırımlarla ihracat artışlarının artarak devam edeceğinden hiç kuşkum yok." diye konuştu.