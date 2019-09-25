FİNANS

"Ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: (1) - "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz" - "Ekonomi günden güne daha da güçlenecek. Hazır kurulu üretim altyapıları varken, kaynaklarınızı yatırıma ve istihdama yönlendirmenin tam zamanı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz." dedi.

Bakan Varank, Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 fabrikanın toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 600 milyon liralık yatırıma ev sahipliği yapan üretim merkezinin tam kapasiteyle çalıştığında 2 binin üzerinde kişiye ekmek kapısı olacağını belirtti.

OSB'de tekstilden mobilyaya, makineden metal işlemeye varıncaya dek pek çok farklı sektörde üretim gerçekleştirileceğini aktaran Varank, "Burada üretilen ürünler sadece iç piyasaya sunulmakla kalmayacak, ihracatla da ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Çankırı yılın 8 ayında yüzde 28'lik bir ihracat artışını yakaladı. Bu yatırımlarla ihracat artışlarının artarak devam edeceğinden hiç kuşkum yok." diye konuştu.

Çankırı'nın Orta Anadolu'daki güçlü üretim merkezlerinden biri olmasını istediklerini belirten Varank, bu amaçla kente çeşitli alanlarda destek sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çankırı'da 17 senede 5 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 13 bin kişinin istihdam edilmesini sağladıklarına işaret eden Varank, teknoparkta savunma, biyoteknoloji, elektronik, haberleşme, yazılım, nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanlarında kümelenmeler olmasını planladıklarını anlattı.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bölgesel kalkınma desteklerinin de bakanlıklarının kontrolünde yürütüldüğüne değinerek, şöyle devam etti:

"Bu manada Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız (KUZKA) Çankırı'da 100'den fazla projeye 65 milyon liralık destek sağladı. Ajans desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde temiz enerji üretimi yapılarak, belediye bütçesine her yıl 1 milyonun liranın üzerinde net katkı veriliyor. Şehrimizde butik müze konseptini geliştirerek Ankara-Zonguldak tren yolunu turistik güzergah haline getirmek için TCDD Açık Hava Müzesi Projesi'ni destekliyoruz. Çerkeş OSB'nin doğal gaz altyapısı, ajansımızın destekleriyle tamamlandı. Biliyorsunuz şehrimizde sicil almış 6 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Korgun, Şabanözü ve Çerkeş OSB'lerinin altyapı inşaatları büyük ölçüde tamamlanmış durumda ancak doluluk oranları hala arzuladığımız seviyelerde değil."

- "Güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor"

Bakan Varank, finansman maliyetleri ve enflasyonun düştüğünü, döviz kurlarında istikrarı yakaladıklarını belirterek, "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Yatırımcılara çağrıda bulunan Varank, "Ekonomi günden güne daha da güçlenecek. Hazır kurulu üretim altyapıları varken, kaynaklarınızı yatırıma ve istihdama yönlendirmenin tam zamanı. Çankırı, insan kaynağı ve lojistik açıdan sunduğu avantajlarla üretim için çok doğru bir adres. OSB'lerimiz emrinize amade. Buradaki imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaya odaklanın." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
çankırı Çerkeş Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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