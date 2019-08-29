"Ekonomideki toparlanma üçüncü çeyrekte sürüyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü belirterek, "Sektörel yayılım da bir miktar iyileşmektedir. Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Uysal, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda küresel büyüme görünümünde zayıflama eğiliminin belirginleştiğini kaydeden Uysal, gelişmiş ülkelerde para politikasında beklenen gevşeme sürecine karşın, küresel ticarete ilişkin belirsizliklerin finansal piyasalarda ve gelişmekte olan ülkelere portföy akımlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu aktardı.

Uysal, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ikinci çeyrekte ılımlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, net ihracatın dönemlik büyümenin sürükleyicisi olduğunu bildirdi.

Ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü ve sektörel yayılımın bir miktar iyileştiğini vurgulayan Uysal, şu ifadeleri kullandı: