Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi martta geçen aya kıyasla yüzde 3,1 artışla 79,4'ten 81,9'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 3,1 artarak 81,9'a çıktı. Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Mart ayında tüketici güven endeksi 59,4, reel kesim güven endeksi 99,3, hizmet sektörü güven endeksi 81,6 ve inşaat sektörü güven endeksi 54,1 değerine yükseldi, perakende ticaret güven endeksi ise 90,7 değerine geriledi.

