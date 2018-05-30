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Ekonomik güven endeksi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 4,9 azalarak 98,3'ten 93,5'e düştü

Ekonomik güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla yüzde 4,9 azalarak 98,3'ten 93,5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, mayısta nisana göre yüzde 4,9 azalarak 98,3 değerinden 93,5'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayısta tüketici güven endeksi 69,9, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 106,7, hizmet sektörü güven endeksi 92, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,1 ve inşaat sektörü güven endeksi 77,2 değerine geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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