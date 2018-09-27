Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla yüzde 15,4 azalarak 83,9'dan 71'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay temmuza göre yüzde 15,4 azalarak 83,9'dan 71 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki azalmadan kaynaklandı.

Eylül ayında tüketici güven endeksi 59,3'e, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 90,4'e, hizmet sektörü güven endeksi 79,4'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi 88,5'e ve inşaat sektörü güven endeksi 57,3'e geriledi.

