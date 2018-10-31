Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4,8 azalarak 71'den 67,5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay eylüle göre yüzde 4,8 azalarak 71'den 67,5 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki azalmadan kaynaklandı.

Ekim ayında tüketici güven endeksi 57,3'e, hizmet sektörü güven endeksi 75,7'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi 87'ye geriledi. Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 91,1'e ve inşaat sektörü güven endeksi 58,7'e yükseldi.

