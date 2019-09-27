FİNANS

Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 1.3 düşüşle 86 puanda (2)

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayındaki 87.1 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 1.3 düşüşle 86 düzeyine geriledi.

Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 1.3 düşüşle 86 puanda (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Ekonomik güven endeksi Ağustos ayındaki 87.1 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 1.3 düşüşle 86 düzeyine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklanırken, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri yükseldi.
Eylül ayında;
- tüketici güven endeksi 55.8 değerine,
- reel kesim güven endeksi 99.7 değerine gerilerken,
- perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.6 değerine,
- inşaat sektörü güven endeksi 60.1 değerine ve
- hizmet sektörü güven endeksi 89.3 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks.
Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.
Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.(Grafik - Tablo)

Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 1.3 düşüşle 86 puanda (2)

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Karsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecekKarsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek
OSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecekOSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Değeri dudak uçuklatıyor

Değeri dudak uçuklatıyor

Rekora koşuyor! 30 yılın en güzel sezonu

Rekora koşuyor! 30 yılın en güzel sezonu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Üzüm, fındık ve hububat üreticilerine 334 milyon ödeme yapıldı

Bakan Pakdemirli: Üzüm, fındık ve hububat üreticilerine 334 milyon ödeme yapıldı

Termik santrallerde Temmuz’da 8.69 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Temmuz’da 8.69 milyon ton kömür yakıldı

Karsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek

Karsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek

OSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecek

OSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecek

Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladı

Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladı

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.