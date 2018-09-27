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Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 15.4 geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi Eylül'de yüzde 15.4 ile son 10 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirerek, Mart 2009'dan beri en düşük olan 71 düzeyine indi.

Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 15.4 geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Ekonomik güven endeksi Eylül'de yüzde 15.4 ile son 10 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirerek, Mart 2009'dan beri en düşük olan 71 düzeyine indi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, "ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge" olan ekonomik güven endeksi Ağustos'ta ise 83.9 değerine gerilemişti.
TÜİK açıklamasında, "Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı" denildi.
TÜİK verilerine göre; Eylül ayında tüketici güven endeksi 59.3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 90.4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79.4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 88.5 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi ise 57.3 değerine geriledi. (Tablo ve Grafik)

Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 15.4 geriledi

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