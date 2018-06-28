Ekonomik Güven Endeksi Haziran’da 90.4’e geriledi

İstanbul, 28 Haziran (DHA) - Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.3 düşüşle 93.5 değerinden 90.4 değerine düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Açıklamaya göre;
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