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Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi Nisan ayındaki 84.7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi.

Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi (2)

(Ayrıntılar, grafik ve tablo eklendi)
İstanbul, 28 Mayıs (DHA) - Ekonomik güven endeksi Nisan ayındaki 84.7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Mayıs ayında;
- tüketici güven endeksi 55.3’e,
- reel kesim güven endeksi 94.7’ye,
- hizmet sektörü güven endeksi 79.4’e,
- inşaat sektörü güven endeksi 49.8’e,
- perakende ticaret güven endeksi 89.9’a geriledi.
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. (Grafik&Tablo)

Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi (2)

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