"Ekonomik ilişkiler sağlam zeminde yoluna devam edecek"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, finansal temeli olmayan konjonktürel krizlerin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı, Bakan Pekcan başkanlığında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye'de yatırımı bulunan ABD'li firmaların yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, çağdaş hukuk devleti geleneği, güçlü demokrasi kültürüyle hızlı ekonomik büyüme ve kalkınma ivmesini sürdüreceğini vurguladı.

Genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle Türkiye'nin başta kendi bölgesinde olmak üzere küresel ekonomiye büyük katkı sunduğuna dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin iş, ticaret ve yatırımlar bakımından cazip bir ülke olmaya devam ettiğinin altını çizdi.