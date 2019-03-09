Ekonomik kıskaç istihdamın gücüyle kırılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), başlattığı tanıtım kampanyası ile 410 bin üyesini ve İstanbul iş dünyasını, İstihdam Seferberliği kapsamında yeni işe alımlarda işverene uygulanan teşviklerden yararlanmaya çağırdı.

İTO, bu amaçla Tuzla'dan Silivri'ye kadar şehrin her köşesini, işlek caddelerini, KOBİ'lerin yoğun olarak bulunduğu İSTOÇ, İMES ve organize sanayi bölgesi gibi mekanları açık hava reklamları ve afişlerle donattı.

İTO, kampanya kapsamında, kısa ve vurucu bir şekilde anlattığı istihdam teşvikleriyle, tüm üyelerini ve İstanbul iş dünyasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan teşviklerden yararlanmaya davet etti.

- "En cazip ve yararlanması kolay teşvikler"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük istihdam gücü olan İstanbul iş dünyasının, Cumhuriyet tarihinin en büyük istihdam seferberliği için seferber olduğunu söyledi.

Avdagiç, "Cumhuriyet tarihimizde sağlanan en cazip ve yararlanması kolay teşvikler yürürlükte. Yani çalışan sayımızı artırmanın tam zamanı. İstanbul iş dünyası olarak, sağlayacağımız ilave istihdamla bu seferberliğin başarıya ulaşmasına en büyük katkıyı vereceğiz. Amacımız, işletmelerimizin istihdam potansiyelini harekete geçirerek, ekonomik kıskacı istihdamın gücüyle kırmaktır." diye konuştu.