"Ekonomik saldırıların ABD’ye de bir bedeli var"

ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı bir tweetle Türkiye'yi yeniden tehdit ettiğini ve geçen yılki ekonomik saldırıları yaptırdığını itiraf ettiğini aktaran Kopuz, "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin 'limitler dışında kabul edilebilecek herhangi bir şey' yapmaması için tehditler savuruyor. Ama limitlerin ne olduğunu da, ne yapılırsa aşılacağını da söylemiyor. İşte o bilinmeyen limitleri aşan Türkiye’nin başına neler geleceğini de, şöyle ifade ediyor, ('Türkiye ekonomisini tamamen yok ederim ve mahvederim (Bunu daha önce de yapmıştım!)'Geçen yıl, biz ekonomik saldırı olduğunu söylerken, krizin tamamen iç dinamiklerden kaynaklandığını söyleyenler, bu itiraftan sonra utanmışlar mıdır? Hiç sanmıyorum." dedi.

İSTİB'in ekim ayı toplantısında konuşan İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye’ye ekonomik saldırı tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirerek, bu saldırıların sadece Türkiye’ye değil ABD’ye de zarar verdiğini ifade etti.

ABD’nin son yıllardaki dış politikasının tamamen bozulduğunu ifade eden Kopuz, “Donald Trump, ABD vatandaşlarının vergileriyle, kimi zaman müttefik, kimi zaman da stratejik ortak olarak tanımladıkları bir ülkeye, pahalı ekonomik operasyonlar yapıyor. Düşman ilan ettiği ülkeleri işgal ediyor, sonra da 'fazla kaldık, artık dönelim' diyor. Tüm bu garip dış politikanın bir bedeli var elbette. ABD’nin bütçe açığı geçen ay tam 1 trilyon doları geçti. Evet, 1 trilyon dolar. Bu arada, bu ABD bütçesi içinde de çok büyük bir rakam.

Eylül 2019’da tamamlanan bütçe yılı sonunda, devletin gelirleri 3 trilyon doların biraz üzerinde, giderler ise 4 trilyon 150 milyar dolar oldu. Yani açık gelirin üçte birinden fazla." diye konuştu.

"Ama kesinlikle bildiğim şudur ki, Türkiye kuru gürültüye pabuç bırakacak bir ülke değildir. Türkiye yapacağı operasyonlarda limitlerini kendi belirler, kendi belirlediği limitlere uyar. Türk milleti de sadece ekonomik saldırıları değil, vatanına yapılmış fiili işgalleri de püskürtmesini bilmiş, kahraman bir millettir." ifadelerini kullanan Kopuz, ekonomik saldırıların ABD'ye bir bedeli olduğunu belirtti.