FİNANS

"Ekonomik saldırıların ABD’ye de bir bedeli var"

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: -"Ekonomik saldırıların ABD'ye bir bedeli var. Türkiye’nin doğrudan sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine harekat yapmak için, o terör unsurlarını besleyenlerden izin alması da, onların tehditlerine boyun eğmesi de düşünülemezdi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, ekonomik saldırıların ABD'ye bir bedeli olduğunu belirtti.

İSTİB'in ekim ayı toplantısında konuşan İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye’ye ekonomik saldırı tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirerek, bu saldırıların sadece Türkiye’ye değil ABD’ye de zarar verdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı bir tweetle Türkiye'yi yeniden tehdit ettiğini ve geçen yılki ekonomik saldırıları yaptırdığını itiraf ettiğini aktaran Kopuz, "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin 'limitler dışında kabul edilebilecek herhangi bir şey' yapmaması için tehditler savuruyor. Ama limitlerin ne olduğunu da, ne yapılırsa aşılacağını da söylemiyor. İşte o bilinmeyen limitleri aşan Türkiye’nin başına neler geleceğini de, şöyle ifade ediyor, ('Türkiye ekonomisini tamamen yok ederim ve mahvederim (Bunu daha önce de yapmıştım!)'Geçen yıl, biz ekonomik saldırı olduğunu söylerken, krizin tamamen iç dinamiklerden kaynaklandığını söyleyenler, bu itiraftan sonra utanmışlar mıdır? Hiç sanmıyorum." dedi.

ABD’nin son yıllardaki dış politikasının tamamen bozulduğunu ifade eden Kopuz, “Donald Trump, ABD vatandaşlarının vergileriyle, kimi zaman müttefik, kimi zaman da stratejik ortak olarak tanımladıkları bir ülkeye, pahalı ekonomik operasyonlar yapıyor. Düşman ilan ettiği ülkeleri işgal ediyor, sonra da 'fazla kaldık, artık dönelim' diyor. Tüm bu garip dış politikanın bir bedeli var elbette. ABD’nin bütçe açığı geçen ay tam 1 trilyon doları geçti. Evet, 1 trilyon dolar. Bu arada, bu ABD bütçesi içinde de çok büyük bir rakam.

Eylül 2019’da tamamlanan bütçe yılı sonunda, devletin gelirleri 3 trilyon doların biraz üzerinde, giderler ise 4 trilyon 150 milyar dolar oldu. Yani açık gelirin üçte birinden fazla." diye konuştu.

"Ama kesinlikle bildiğim şudur ki, Türkiye kuru gürültüye pabuç bırakacak bir ülke değildir. Türkiye yapacağı operasyonlarda limitlerini kendi belirler, kendi belirlediği limitlere uyar. Türk milleti de sadece ekonomik saldırıları değil, vatanına yapılmış fiili işgalleri de püskürtmesini bilmiş, kahraman bir millettir." ifadelerini kullanan Kopuz, ekonomik saldırıların ABD'ye bir bedeli olduğunu belirtti.

Barış Pınarı Harekâtına da değinen İSTİB Başkanı Kopuz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte başlattığı harekatın bölgedeki tüm terör unsurlarını yok edeceğine olan inancımız tamdır. Türk iş dünyası olarak ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Türkiye’nin doğrudan sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine harekat yapmak için, o terör unsurlarını besleyenlerden izin alması da, onların tehditlerine boyun eğmesi de düşünülemezdi. Türkiye limitlerinin kendisinin belirleyeceği bu harekâtı hakkıyla yapacak ve terör örgütlerini hezimete uğratacaktır.
Cenabı Allah kahraman Ordumuzu muzaffer eyler inşallah."

-"Kaçak işçiler toplumun adalet duygusunu zedeliyor"

Kopuz, şunları kaydetti:

"Son dönemde izinsiz çalışan yabancıların artması, ticaret hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu durum firmalar arasında haksız rekabet oluşturuyor. Yabancı ve kaçak işçi çalıştırılmasının sonucunda, bizim işçilerimizin iş bulması zorlaşıyor, işsizlik artıyor. Sonuçta, haksız rekabete uğrayan işverenin de, iş bulamayan işçinin de adalet duygusu zedeleniyor. Valiliğimiz bu konuda geçen aylarda başlattığı çalışmalar ile önemli yol aldı." İstanbul Ticaret Borsasının çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Ali Kopuz, “Kuruluşumuzun 95. yılında gıda ve tarım sektörleri başta olmak üzere, iş yaşamını ilgilendiren her konuda, söz sahibi olan bir kurum haline geldik” dedi.

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialıAraştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı
Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladıGlobal Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İSTİB

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Kilosu 7 bin lira!

Kilosu 7 bin lira!

Yüzde 20 zam yapılacak mı?

Yüzde 20 zam yapılacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı

Araştırma: Sayıları az olsa da kadın girişimciler daha iddialı

Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

Akbank nexTalk”ta geleceğin bankacılığı konuşuldu

Akbank nexTalk”ta geleceğin bankacılığı konuşuldu

Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.