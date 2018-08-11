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"Ekonomik savaşta Erdoğan ve hükümetin yanındayız"

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

TTSO Yönetim Kurulu: - "Ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu, Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin yanında olduklarını bildirdi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren'in ortak imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarının ekonomik savaş başlatmak olduğu belirtilerek, "Ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşta Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız. ABD'nin hasmane tutumu ülkemizin kararlı duruşu nedeniyle işe yaramayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nda sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşümün hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yaklaşımı, daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz. Orta ve uzun dönemde dönüşümün ana hatlarının ortaya konması, ekonomimiz üzerindeki belirsizlikleri ve riskleri azaltacaktır. Orta Vadeli Program'ın açıklanmasıyla çok daha net bir tablonun ortaya çıkmasını bekliyoruz. Yeni Ekonomi Modeli'nin temelinde yer alan daha çok tasarruf, daha çok üretim ve daha çok ihracat ile şu anki pek çok yapısal soruna çözüm getirilmesi amaçlanıyor."

Açıklamada, ülke ve millet için daha çok çalışma zamanı olduğuna işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İş dünyası olarak şimdiye kadar yaptığımız şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam edeceğiz. Şimdi daha çok çalışma zamanı. Türkiye, temelleri sağlam, güçlü bir ülkedir. Hep birlikte el ele verirsek ülkemiz büyük atılımlar gerçekleştirecek, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme hedefimize doğru ilerlemeye devam edecek. Şimdi daha çok çalışma ve üretme zamanı."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu

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