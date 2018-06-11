İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türkiye'nin, dünyanın en yüksek ikinci büyüme rakamına ulaştığını belirterek, " Ekonomimiz dengeli büyümeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Büyüme rakamlarının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Elmas, "Ekonominin 2018'in ilk çeyreğinde de yüzde 7,4 oranında büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Dünyanın en yüksek ikinci büyüme rakamına ulaştık. Ekonomimiz de dengeli büyümeye devam ediyor. 2017'de yıllık gerçekleşen yüzde 7,4'lük büyüme oranı devam ettirilmiş durumda. Bu rakamlar, Türk ekonomisinin derinliğini ve sağlamlığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Elmas, ekonominin birinci çeyrekte yüzde 7,4 büyüme sağlanmasının pek çok mesaj verdiğini, öncelikle verilerin ekonominin sağlamlığını ve derinliğini gösterdiğini vurguladı.