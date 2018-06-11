İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türkiye'nin, dünyanın en yüksek ikinci büyüme rakamına ulaştığını belirterek, " Ekonomimiz dengeli büyümeye devam ediyor." ifadesini kullandı.
Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Büyüme rakamlarının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Elmas, "Ekonominin 2018'in ilk çeyreğinde de yüzde 7,4 oranında büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Dünyanın en yüksek ikinci büyüme rakamına ulaştık. Ekonomimiz de dengeli büyümeye devam ediyor. 2017'de yıllık gerçekleşen yüzde 7,4'lük büyüme oranı devam ettirilmiş durumda. Bu rakamlar, Türk ekonomisinin derinliğini ve sağlamlığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Elmas, ekonominin birinci çeyrekte yüzde 7,4 büyüme sağlanmasının pek çok mesaj verdiğini, öncelikle verilerin ekonominin sağlamlığını ve derinliğini gösterdiğini vurguladı.
Ekonomik faaliyetlerin dış müdahaleleri umursamadan kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirten Elmas, şunları kaydetti:
"2015 yılından bu yana en büyük ilk çeyrek büyümesini yaşıyoruz. OECD’de Hindistan ile birlikte zirveyi paylaşıyoruz. Uluslararası piyasalar için de önemli bir mesaj veriyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerini revize etmeleri gerekiyor. Ayrıca, 2017’de yakalanan yüzde 7,4’lük büyüme hızının devam ettirildiğini görüyoruz. Bu dengeli büyüme memnuniyet verici. Yüzde 6,9 ile büyümesine devam eden inşaat sektörü, güçlü bir potansiyele ulaştı. Büyüme rakamlarının alt kırılımlarına bakınca tüm sektörlerin yüksek büyüme rakamlarına ulaştığını görüyoruz. İnşaat sektörüyle birlikte diğer sektörlerin de orantılı şekilde büyümesi sağlıklı bir durum. Sanayinin yüzde 8,8 büyümesi de üretim kapasitemizi daha iyi kullandığımızın göstergesi. Tüm bu büyüme rakamları bize geleceğe güvenle bakabileceğimizi söylüyor. Hariçten gelen seslere kulak asmadan yolumuza devam etmemiz ve Türkiye’ye güvenmemiz gerekiyor."
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