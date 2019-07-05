İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şundan kimsenin şüphesi olmaması lazım. Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz. Yeter ki hedeflerimize odaklanalım." dedi.

Varank, teknoloji grubu NGN tarafından Tuzla Tepeören'de hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşma yapan Varank, Türkiye'yi teknolojinin ve dijital ekonominin merkez ülkesi yapmak için gece gündüz çalışırken böyle bir yatırımın açılışını gerçekleştirmenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Veri merkezinin 140 milyon dolarlık bütçesiyle bugüne kadar Türkiye'de yapılan en büyük veri merkezi yatırımlarından olduğunu dile getiren Varank, burada kamu ve özel sektör müşterilerine üst düzey veri depolama, yönetilen hizmetler ve güvenlik hizmetleri sağlanacağını bildirdi.

"En önemlisi de veri merkezi, yerlileştirilmiş bulut teknolojisi ile hizmet sunacak." diyen Varank, yatırımın Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.