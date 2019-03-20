"Ekonomimizin aktörlerini dinlemek için şehirlerine gidiyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, ekonominin aktörlerinin öneri, sorun ve taleplerini dinlemek için bulundukları şehirlere gittiklerini söyledi.

Erkan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentteki odalar tarafından bir otelde düzenlenen "Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam oluşturan, ülkeyi kalkındıran girişimci, sanayici, ihracatçının koruyucusu olduğunu belirterek, iş dünyasını bunaltan bürokratik ve mali zorlukların birer birer aşıldığını vurguladı.

Ekonominin aktörlerinin krediler ve vergi kolaylıklarıyla sürekli desteklendiğini anlatan Erkan, şöyle konuştu:

"Bu irade dün olduğu gibi bugün de hakkıyla kazananın yanındadır. Dürüstlüğü terk edenlere, haksız fiyat artışlarıyla ülkemizi ve tüketicimizi zor durumda bırakanlara fırsat vermeyeceğiz. Sayın bakanımızın da hassasiyetle üzerine gittiği bir meseledir bu. Ticaret Bakanlığı olarak esnaf ve sanatkarımızla, kooperatiflerimiz, iş dünyamız, odalarımız ve borsalarımızla ortaklaşa bir mesai yürütüyoruz. Bunda sayın bakanımızın istişareye dayanan anlayışının büyük payı var."