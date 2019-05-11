FİNANS

Ekonominin aktörleri AEF'te buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

12. Astana Ekonomik Forumu 16-17 Mayıs'ta Kazakistan'da düzenlenecek - Dünya genelinde 100 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcının yer alacağı forumda 55 oturumda 164 konuşmacı sunum yapacak - Forumu bugüne kadar 20'den fazla Nobel Ödülü sahibi ve 30'u aşkın üst düzey politikacı olmak üzere 150 ülkeden yaklaşık 50 bin katılımcı ziyaret etti

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan, 16-17 Mayıs'ta Avrasya ülkelerinin iş alanındaki en önemli zirvelerinden biri olan 12. Astana Ekonomik Forumu'na (AEF) ev sahipliği yapacak.

AA muhabirinin Kazakistan Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, ilk kez Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 2008'de düzenlenen Forumun, bu yılki ana teması "İlham Verici Büyüme: İnsanlar, Şehirler, Ekonomiler" olarak belirlendi.

Forum konuşmacıları arasında politikacılar, bilim insanları, ekonomistler, gazeteciler, dünya kamuoyundaki aktif isimler, uluslararası kuruluşlar, finansal kurumlar ve iş dünyası temsilcileri yer alıyor. Foruma bugüne kadar 20'den fazla Nobel Ödülü sahibi ve 30'u aşkın üst düzey politikacı olmak üzere 150 ülkeden yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

- 11 yılda 20 milyar doları aşan anlaşma imzalandı

Forumda güncel sorunları tartışmanın yanı sıra katılımcılar arasındaki ilişkilerin gelişimine dair somut adımlar da atıldı. AEF kapsamında geride kalan 11 yılda toplam tutarı 20 milyar doları aşan 300'den fazla mutabakat ve anlaşma imzalandı.

AEF panellerinde her yıl farklı güncel konular üzerinden küresel gelişimdeki çeşitli problemler ve görevler tartışılıyor.

"Bölgenin Davos'u" olarak bilinen AEF, zamanla, başta Kazakistan olmak üzere, Avrasya ve dünya genelinin güncel finansal ve ekonomik sorunlarının dışında gelecekte yaşanabilecek sosyo-ekonomik ve çevresel zorlukların, teknolojik gelişmeler ve inovasyon imkanlarının tartışılarak somut çözümler üretildiği bir platforma da dönüştü.

- 55 oturumda 164 konuşmacı sunum yapacak

Dünya genelinde 100 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcının yer alması forumun kapsamını, dijital teknolojilerde, üretimde, tüketimde, her gün gerçekleşen teknolojik geçişlerdeki hızlı ve çarpıcı değişiklikler oluşturuyor.

Forum çerçevesinde 55 oturumda 164 konuşmacı sunum yapacak. İlk defa katılımcı ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankalarının başkanları için Uluslararası Para Fonunun (IMF) katılımıyla yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine Kafkasya, Orta Asya, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile Moğolistan'ın maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Forumda düzenlenmesi öngörülen etkinlikler şöyle:

"IMF'nin Maliye Bakanları ve Ülke Merkez Bankaları Başkanları için 'Kapsayıcı Büyüme İçin Ekonomik Politika Tedbirleri' konulu yuvarlak masa toplantısı, 2020'de gerçekleşecek 12. Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı Hazırlık Toplantısı, Uluslararası İşçi Örgütünün 100. yıldönümü onuruna uluslararası konferans, G-Global Uluslararası Sekreteryası himayesinde dünya entelektüel elitlerinin ve Kazakistan Cumhuriyeti hükümetinin katılımıyla stratejik oturum, 'Fikirden uygulamaya 25 yıllık Avrasya Entegrasyonu' başlıklı oturum, Kazakistan Global Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı."

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Anahtar Kelimeler:
Astana Ekonomik Forumu Kazakistan Nur Sultan

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