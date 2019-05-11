Ekonominin aktörleri AEF'te buluşacak

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan, 16-17 Mayıs'ta Avrasya ülkelerinin iş alanındaki en önemli zirvelerinden biri olan 12. Astana Ekonomik Forumu'na (AEF) ev sahipliği yapacak.

AA muhabirinin Kazakistan Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, ilk kez Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 2008'de düzenlenen Forumun, bu yılki ana teması "İlham Verici Büyüme: İnsanlar, Şehirler, Ekonomiler" olarak belirlendi.

Forum konuşmacıları arasında politikacılar, bilim insanları, ekonomistler, gazeteciler, dünya kamuoyundaki aktif isimler, uluslararası kuruluşlar, finansal kurumlar ve iş dünyası temsilcileri yer alıyor. Foruma bugüne kadar 20'den fazla Nobel Ödülü sahibi ve 30'u aşkın üst düzey politikacı olmak üzere 150 ülkeden yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

- 11 yılda 20 milyar doları aşan anlaşma imzalandı

Forumda güncel sorunları tartışmanın yanı sıra katılımcılar arasındaki ilişkilerin gelişimine dair somut adımlar da atıldı. AEF kapsamında geride kalan 11 yılda toplam tutarı 20 milyar doları aşan 300'den fazla mutabakat ve anlaşma imzalandı.