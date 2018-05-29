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"Ekonominin gelişiminde sivil toplum kuruluşları önemli"

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Eroğlu: - "Ekonomimizin gelişmesini istiyorsak sivil toplum kuruluşlarımızı güçlendirmemiz lazım"

İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Ekonomimizin gelişmesini istiyorsak sivil toplum kuruluşlarımızı güçlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Vakıftan yapılan açıklamada PAGEV sektör temsilcilerini İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, sektörlerin gelişerek ülke ekonomisine katkı sağlamasında sivil toplum örgütlerinin çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Eroğlu, Sivil Toplum Örgütleri Türkiye'nin gelişmesi için en önemli kuruluşlar olduğunu belirterek, "Eğer biz ülkemizin, ekonomimizin gelişmesini istiyorsak sivil toplum kuruluşlarımızı güçlendirmemiz lazım. Buraları gerçekten iş yapmak isteyen insanların hizmet verdiği kuruluşlara çevirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sorunlara üç yaklaşım şekli olduğunu kaydeden Eroğlu, "İlki sorunla ilgilenmezsiniz, ikincisi sadece şikayet edersiniz, üçüncüsü ilgilenirsiniz ve elinizi taşın altına koyarak çözüm üretirsiniz. Biz üçüncü yolu tercih ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzü ileriye taşıyacak, önündeki engelleri kaldıracak çalışmaları hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Plastik sektörünün döviz kurlarından kaynaklı son dört aydaki kaybı 7 milyar lira"

Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışlara da değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kimya ve özelinde plastik sektörü özellikle ara malı ithalatı yönüyle dövizdeki artışlardan olumsuz etkileniyor. Sektörün ana ham maddesinin yüzde 100'ü dövizle satın alınıyor. Yine makine ekipman yatırımlarının yüzde 90'ı döviz bazlı yapılıyor. Bu çerçevede sadece plastik sektörünün son dört aydaki kaybı 7 milyar liraya yaklaştı. İstikrarlı bir piyasanın temeli yapısal reformlar ve ekonomide güven artırıcı tedbirlerdir. Bu konuda ekonomi yönetiminin üzerine düşen sorumluluklar olduğu gibi biz iş dünyası ve meslek örgütlerine düşen sorumluluklar da vardır. Öncelikle dış ticaret açığını düşürecek şekilde katma değerli üretim alt yapısını oluşturmamız gerekiyor. PAGEV olarak iki meslek lisemizdeki 2 bin öğrencimizle bu konuya katkı veriyoruz.

İftar yemeğimizde bu okullarımızdan mezun olacak çocuklarımız da bizlerle birlikteydi. Katma değerli üretim için sektörümüzü bilgi ve Ar&Ge altyapısı ile buluşturmak büyük önem taşıyor. Bu konuda kurmakta olduğumuz Plastik Mükemmeliyet Merkezi ve veri üretimi çalışmalarımızla sektörümüze katkı sunuyoruz. Ayrıca ihracatımızı arttıracak projelerimizle vasatlığı aşmak adına gayret gösteriyoruz.

Ülke ekonomimizin gelişimi meslek örgütleri ve kurumların açıklıkla yapılması gerekenleri ifade etmesi ve üzerine düşen rolü oynaması ile mümkündür. Aksi takdirde gelişime açık yönlerimizi hiçbir zaman göremez ve olduğumuz yerde sayarız. PAGEV olarak biz de sektörün bu alanda sorunlarının farkındayız ve çözümüne yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz. Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bu zorlu süreçleri de aşacak potansiyele sahiptir ancak önemli olan bu dönüşümü ne kadar hızlı yapacağımızdır."

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