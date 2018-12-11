FİNANS

"Ekonominin kendi içindeki adımları iyi atılıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 13:58 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: - "Ekonominin kendi içindeki adımları iyi atılıyor ama yetmiyor. Yetmesi için bir parametrenin daha devreye girmesi gerekiyor. Bu da uluslararası ilişkiler. ABD, AB ülkeleri, doğuya kadar olan komşularımız ile ilişkiler nezakete dayalı olmalı ama menfaati daha fazla kollanması gereken ilişki yönetimi olmalı" - "Enflasyon da yüzde 100 çözülebilecek bir iş. Merkez Bankası gibi kurumlara baktığımız zaman içinde 50 tane işinde uzman insanlar var. Bugün sıkı para politikası demek, faiz artırılması gerekiyorsa artırılır, düşürülmesi gerekiyorsa düşürülür. Bunda telaşlanacak bir şey yok" - "Türkiye'de yeni bir öyküye ihtiyaç var, sanayide dijital dönüşümün başarılı şekilde yazılacağı bir öyküye ihtiyaç var. Geleneksel sanayi akımının, dijital dönüşümü sağlayacak şirketlerimizle gerçekleştirileceğine inanıyoruz" - "(Fenerbahçe ile ilgili soru üzerine) Bugün taraftarları mutlu edecek anonslar gelecek"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Ekonominin kendi içindeki adımları iyi atılıyor ama yetmiyor. Yetmesi için bir parametrenin daha devreye girmesi gerekiyor. Bu da uluslararası ilişkiler. ABD, AB ülkeleri, doğuya kadar olan komşularımız ile ilişkiler nezakete dayalı olmalı ama menfaati daha fazla kollanması gereken ilişki yönetimi olmalı." dedi.

Bilecik, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 16. Girişimcilik Günleri açılış programına katıldı. Gençlere konferans veren ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bilecik, girişimciliğin son yıllarda sıkça bahsedilen konuların başında geldiğini söyledi. Bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, hızla değişen koşullara uyum sağlayabilmesi için ekonomisinin de büyümesi gerektiğini ifade eden Bilecik, TÜSİAD olarak bu alanda 48 yıldır aktif bir görev üstlendiklerini kaydetti.

Geleceğin şekillenmesi noktasında gençlere güvendiklerini dile getiren Bilecik, umudu yeşertenlerin bugünkü gençler olduğunu dile getirdi.

Bilecik, kimilerinin şans dediğini kimilerinin ise zamanı iyi kullanmak olarak değerlendirdiğini vurgulayarak, ülkedeki başarılı insanlardan daha fazla ilham alınması gerektiğini kaydetti.

Gençlere, değişime her zaman hazır olmalarını öneren Bilecik, "Değişimin tepesinde olamazsak değişim bizim tepemizde olur. Dünyaya daha farklı gözlerle bakmak gerekiyor, baktığınızı görmeniz gerekiyor. Gördüğünü de değiştirmek için cesarete ihtiyacınız var. 9 kere düştüyseniz, onuncu kez kalkmasını bilmeniz gerekiyor. Sizlerden başarılı girişimcilik hikayeleri oluşturmanızı istiyoruz. Sizlere baktığımızda bakış açımız değil, umut açımız değişiyor." diye konuştu.

Gençlere cesaretli olmalarını tavsiye eden Bilecik, işler yolunda gitmediğinde düşmekten değil, ayağa kalkamamaktan korkmaları gerektiğini bildirdi.

Dünyada hiç kimsenin seyirci koltuğunda oturan insanları alkışlamadığını, alkışların her zaman sahneye çıkanlar için olduğunu vurgulayan Bilecik, "Oturduğunuz yerden kendinizi değerli kılamazsınız, adım atmanız, sahneye çıkmanız gerekiyor." dedi.

Bilecik, teknolojinin girişimcilikte etkin rol oynadığını belirterek, "Türkiye'de yeni bir öyküye ihtiyaç var, sanayide dijital dönüşümün başarılı bir şekilde yazılacağı bir öyküye ihtiyaç var. Geleneksel sanayi akımının, dijital dönüşümü sağlayacak şirketlerimizle gerçekleştirileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Berat Albayrak'ın yönetimini takdir eden birisiyim"

Ölüm hariç her şeyin çözümü olduğuna işaret eden Bilecik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce bir yüzleşmek, kabul etmek gerekir. Bizim aslında ekonomide zaman zaman altını çizmek istediğimiz nokta budur. Şu an dönem olarak baktığımızda sıkı para politikaları olmazsa olmaz noktaların başında geliyor. Hiçbir siyasi iradenin etkilenmediği, bağımsız kurulların rahatlıkla icra edebileceği bir yapı şeklinde devam etmesi gerekir. Bu geçmekte olduğumuz dönemde bunun pozitif emarelerini görüyoruz iyi başlangıç. Maliye politikası çok önemlidir. Tasarruf tedbirlerinin fazlasıyla olduğu ama bir yandan bakıyoruz yıl sonuna kadar devam eden ÖTV indirimi, diğer vergi indirimleri bunlar 31 Aralık itibarıyla devam edecek mi, etmeyecek mi buna dikkat etmek gerekir. Tasarrufu nasıl disipline ederiz, bu konuda Berat Albayrak'ın yönetimini takdir eden birisiyim."

Yerel seçimlerin ekonomik etkisine değinen Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim ekonomisi başlarsa Türkiye'de bir 3 ay daha kaybetmiş oluruz. 3 ay yaptıklarınız size bir yıl, 2 yıl kaybettiriyor çoğu zaman. Ekonominin kendi içindeki adımları iyi atılıyor ama yetmiyor. Yetmesi için bir parametrenin daha devreye girmesi gerekiyor. Bu da uluslararası ilişkiler. ABD, AB ülkeleri, doğuya kadar olan komşularımız ile ilişkiler nezakete dayalı olmalı ama menfaati daha fazla kollanması gereken ilişki yönetimi olmalı. Bunu kaliteli diplomasi ile yaparız. Ekonominin toparlanmasına baktığımız zaman bu üç ayak dış ilişkilerin yönetimi, mali politikası ve sıkı para politikaları olmazsa olmazımız. Enflasyon da yüzde 100 çözülebilecek bir iş. Merkez Bankası gibi kurumlara baktığımız zaman içinde 50 tane işinde uzman insanlar var. Bugün sıkı para politikası demek, faiz artırılması gerekiyorsa artırılır, düşürülmesi gerekiyorsa düşürülür. Bunda telaşlanacak bir şey yok."

Bilecik, bir öğrencinin Fenerbahçe'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna "Bugün taraftarları mutlu edecek anonslar gelecek." karşılığını verdi.

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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik AKDENIZ UNIVERSITESI ANSİAD Girişimcilik

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