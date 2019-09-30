"Ekonominin tüm paydaşlarıyla sahada olan bir Türkiye göreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Önümüzdeki süreçte değişim ve dönüşümle üreterek, yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde eden, istihdamını artıran, ekonominin tüm paydaşlarıyla, reel ve finans sektörüyle sahada olan bir Türkiye göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.

Geçen yıl açıklanan YEP'te hedeflenen; 2019 yılı enflasyonunun yüzde 12 olarak beklenenden daha olumlu öngörülmesi, cari açıkla mücadelede elde edilen önemli başarı ve yıl sonu için makul bir pozitif büyüme beklentisinin, bir yıl gibi kısa sürede doğru adımlarla doğru eylemlerin hayata geçirildiğini gösterdiğini belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı YEP’in 2020-2022 dönemini kapsayan 3 yıllık yol haritası, yaşadığımız sıkıntılı dönemi az hasarla kapatıp 'Değişim Başlıyor' temasıyla finansal istikrarı sağlayarak sürdürülebilir bir büyümeye odaklandığımızın göstergesi.