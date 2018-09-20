FİNANS

"Ekonominin yeni anayasası YEP"

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: - "YEP, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak gerçekçi bir ufuk çizdi. Dengelenme, disiplin ve değişim kurgusu üzerine oturtulan YEP’i ekonominin yeni anayasası olarak görüyoruz. Ekonominin tüm aktörlerinin bu anayasaya sadakatle uyacağından şüphemiz yok"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yeni Ekonomi Programı'nın, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak gerçekçi bir ufuk çizdiğini belirterek, "Dengelenme, disiplin ve değişim kurgusu üzerine oturtulan YEP’i ekonominin yeni anayasası olarak görüyoruz. Ekonominin tüm aktörlerinin bu anayasaya sadakatle uyacağından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2019-2021 dönemi Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi.

YEP'in, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak gerçekçi bir ufuk çizdiğini kaydeden Avdagiç, "Dengelenme, disiplin ve değişim kurgusu üzerine oturtulan YEP’i ekonominin yeni anayasası olarak görüyoruz. Ekonominin tüm aktörlerinin bu anayasaya sadakatle uyacağından şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

Avdagiç, programda yer alan ekonomide öngörülebilirliği artırıp, oynaklığı düşürebilecek, performansı ölçülebilir makro hedefleri ise yatırımcının yeni bağlayıcı çıpası olarak tanımladı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu program, ekonomimizdeki hassasiyetleri dikkate alan gerçekçi bir yol haritası ortaya koydu. YEP'in piyasayla uyuşan ve piyasaya yön veren nitelikte olmasını, ayrıca iş dünyası için son derece önemli olan enflasyon ve cari açık vurgusunu da içermesini çok anlamlı buluyoruz. Şüphesiz katma değerli büyüme, sürdürülebilir büyümeyi getirecek. Vergi sisteminin daha adil hale getirilmesiyle ilgili hedefler de iş dünyamıza güven kazandıracak. Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan aksiyon planları, reel sektörümüzün yolunu aydınlatacak, yatırımlara istikamet gösterecek niteliktedir. Özellikle YEP ile elde edeceğimiz makro kazanımları, Türkiye'yi sanayide dönüştürecek bir sıçrama tahtası olarak kullanmalıyız. Tüm gayretimizi buna vermek zorundayız."

Türkiye'de herkesin ihracat katkılı, cari açık oluşturmayan, sürdürülebilir bir büyüme modeli ihtiyacı konusunda hemfikir olduğunu belirten Avdagiç, "İnanıyoruz ki Yeni Ekonomi Programı'ndaki bağlayıcı hedefler tutturuldukça, hem faiz hem enflasyonun aşağı gelmesi hızlanacak. Şimdi tasarruf ve yatırım vakti. Kamu maliyesinde 60 milyar liralık tasarrufun bize refah olarak döneceğinden şüphemiz yok. Ekonomik büyümemize hızlı olduğu kadar verimli ve sürdürülebilir kalitede bir motor lazım. Bu da makro hedefler başarıldıkça ortaya çıkacak bir şey. Türk şirketleri olarak yeni ve iyi teknolojileri daha hızlı benimseyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacakAyakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak
BEDAŞ'tan akıllı teknolojiBEDAŞ'tan akıllı teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

En Çok Okunan Haberler

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

Bursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladı

Bursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladı

Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

'Tavşan yüreği' zeytini tescillendi

'Tavşan yüreği' zeytini tescillendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.