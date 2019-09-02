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Ekonomist Emre Alkin’den ekonomik daralmayı aşma önerisi: Büyümeyi değil, kalkınmayı hedeflemeliyiz

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 12:27 | Son Güncelleme

Ekonomist Emre Alkin’den ekonomik daralmayı aşma önerisi: Büyümeyi değil, kalkınmayı hedeflemeliyiz

İSTANBUL, (DHA)

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