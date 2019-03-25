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Ekonomist Emre Alkin'den kur yorumu: Aceleci adımlar yanlışa sürüklüyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Ekonomist Emre Alkin'den kur yorumu: Aceleci adımlar yanlışa sürüklüyor

İSTANBUL,(DHA) - Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, geçen hafta dövizde yaşanan yükselişin olağan bir piyasa tepkisi olduğunu belirterek, “Hem Kamu hem de yatırımcıların aceleci davranışları dolardaki yükselişi hızlandırdı” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, dövizdeki yüksek dalgalanmalarla buna karşı ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri değerlendirdi.

Piyasalardaki hareketliliği, arkasında manipülasyon aramak yerine sağlıklı piyasa tepkileri olarak kabul etmek gerektiğini belirten Prof. Dr. Alkin, “Döviz kuru dalgalanmalarının sebebini manipülasyonda aramadan önce, ülke ekonomisinde bu tür dalgalanmalara yol açacak kırılganlık var mı yok mu diye bakmak lazım. Ki böyle bir kırılganlık var. İşsizlik ve enflasyon yüksek, sanayi üretimi kırılgan. Bu arada ülkenin ciddi dış kaynağa ihtiyacı var" dedi.

"TÜRKİYE’NİN HİKÂYESİ KABUL GÖRMÜYOR"

Ekonomik ve finansal göstergelerdeki olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin dış dünyaya yansıttığı hikâyenin küresel anlamda kabul görmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Alkin şöyle konuştu:

“Sadece inşaat yaparak geleceğe doğru yürümeye çalışan bir ülkenin hikâyesi tabii ki çok zengin bir hikâye değil. Zaten ekonomik açıdan kırılgan durumdayken, üzerine bir de diplomatik ve siyasi gerginlikler geliyor. İşte tüm bunlar, S-400 füzelerinden başlamak üzere kırılganlığı arttıran üç dört ilave talihsiz gelişmeyle birleşince istenmeyen durumlar yaşanıyor.”

"KAMUNUN ADIMLARI KAFA KARIŞTIRDI”

Geçen hafta perşembe günü yayınlanan döviz tevdiat hesaplarıyla ilgili tebliğin anlaşılamadığını ve kafaları karıştırdığını savunan Prof. Dr. Emre Alkin şunları söyledi:

“BOTAŞ’ın Merkez Bankası’ndan 5 milyar dolara yakın, yüklü bir döviz çekişi oldu. Rezervler geriledi. Hemen ardından Euro Bölgesi ile ilgili olumsuz ekonomik veriler açıklandı. Buna bağlı olarak dolar/euro paritesi sert şekilde düşünce ABD Doları bir anda değer kazandı. Piyasa zaten huzursuzdu, yatırımcılar da panik yaptı. Merkez Bankası tüm bunların üstüne bankalara dönüp, 'Size Türk Lirası vermiyorum, repo ihalesini iptal ettim' dedi. Bu haliyle dövizdeki artış daha da hız kazandı."

“ŞEFFAFLIK OLMAZSA AKILLAR KARIŞIR”

Geçen hafta tüm gelişen ülke paraları dolara karşı değer kaybederken en çok değer yitiren paranın Türk Lirası olduğunun altını çizen Prof. Dr. Alkin, “Bu şekilde uzun süre devam edemeyiz. Şeffaflıkla ilgili sıkıntılarımız olduğu da ortada. Ne kadar şeffaf olursak o kadar iyi yapmış oluruz. Hem şeffaf davranmıyoruz, hem de ne olduğunu anlamayan aktörlerin hareketleri nedeniyle panik olup piyasaya müdahale ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

2002-2013 DÖNEMİNE ATIFTA BULUNDU

Prof. Dr. Emre Alkin, yaşanan kırılganlıkların ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerini sunarken, 2002 Ekonomist Emre Alkin'den kur yorumu: Aceleci adımlar yanlışa sürüklüyor

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