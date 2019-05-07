Ekonomist Onur Doğan'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

İSTANBUL, (DHA)- EKONOMİST Dr. Öğr. Üyesi Onur Doğan gıda fiyatlarındaki son durumla ilgili değerlendirmede bulundu.

TÜİK 2019 Nisan ayı enflasyon verilerine göre son bir yıllık dönemde tüketici enflasyonu yüzde 19,50 olarak gerçekleşirken, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki ortalama fiyat artışı yüzde 31,86 seviyesinde oldu. Ayrıca mutfaklardaki temel yeri nedeniyle patates ve soğanda aynı dönemde ortalama yüzde 200’lere varan fiyat artış yaşandı. Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Onur Doğan, gıda fiyatlarındaki ani artışı açıklamak için tarım ürünleri arzı ve talebinde yaşanan önemli değişikliklerin incelenmesi gerektiğini belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Onur Doğan, 2018 yılı gıda talebi göstergelerinde beklentilerin dışında bir gelişme gözlemlenmediğini ifade etti.

Talepteki bu durum karşısında arz tarafında oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıldığını aktaran Dr. Onur Doğan, son 10 yıl içerisinde tohum, gübre, tarımsal ilaç, mazot gibi en önemli girdi kalemlerinde yerel üretimden ithal ürünlere geçişin önemli bir ekonomik etkiye yol açtığını ve tarımsal üretim girdilerinin dolar ve avro üzerinden fiyatlandığını ifade etti. Doğan, “2019 yılı Mart ayı için açıklanan ortalama dolar kuru, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, avro kuru ise yüzde 29 artış gösterdi. Bu artış, tarımsal üretimde karlılığı azaltıp üretim finansmanını zorlaştırarak arz üzerinde çok açıkça görülen olumsuz bir etki yarattı” diye konuştu.