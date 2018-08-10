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Ekonomist Özalp: Dolar krizinin aşılması için Brunson krizi çözülmeli

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

EKONOMİST Ali Rıza Özalp, yükselen dolar krizinin aşılmasındaki en büyük etkenin Rahip Brunson krizinin kesinlikle çözülmesinden geçtiğini belirterek, “Krizin öncelikle aşılması gerekiyor.

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ-Dicle CENGİZ/ANKARA ,(DHA)- EKONOMİST Ali Rıza Özalp, yükselen dolar krizinin aşılmasındaki en büyük etkenin Rahip Brunson krizinin kesinlikle çözülmesinden geçtiğini belirterek, “Krizin öncelikle aşılması gerekiyor. Kriz aşıldığı taktirde dövizde hızlı bir düşüş olacaktır düşüncesindeyiz. Ama öncelikle Amerika ile olan ilişkilerin kesinlikle bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu kadar volatil bir seviyeden döviz alışını kesinlikle önermem” dedi. Ekonomist ve Ekonomi Hukuku Uzmanı Ali Rıza Özalp, dolar ve diğer döviz kurlarının artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özalp, doların yükselişinin nedeninin Amerika ile Türkiye arasında yaşanan Rahip Brunson krizi olduğunu belirterek, “Sorunun temeline inersek 2013 yılında Amerika Merkez Bankası'nın yani FED’in artık Amerikan doları basmayacağını söylemesiyle başlıyor. Yani 2013 yılından beri dolar kurunda ve diğer döviz kurlarındaki artışın Türk Lirasına karşı değer kazanmasını görüyoruz. Buradaki temel etken o tarihten bu yana Amerikan Merkez Bankası'nın para basmaması, tahvil alımının durdurulması, bununla beraber bilanço küçültmesi, aynı zamanda Trump geldikten sonra da burada artık Amerika’nın gücünü diğer ülkelere gösterme çalışmasıdır. Dikkat ederseniz Çin ile ticaret savaşları başladı. İran’a ambargo uygulanması gündemde. Bundan önce Rusya’ya bir ambargo uygulanmıştı hatta yeni ambargo kalemlerinin de yolda olduğun söyleniyor. 3 gün önce 93 seviyesinde olan dolar endeksinin bugün hızlı bir şekilde 96’ya ulaşması yani doların tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor olması da bugünkü yükselişin temel etkenlerinden birisi. Ama öncelikle bu krizin aşılması için Rahip Brunson krizinin kesinlikle çözülmesi gerekiyor” diye konuştu. ‘TÜM SEKTÖRLERİN ETKİLENECEĞİNİ SAYABİLİRİZ’ Ekonomist Ali Rıza Özalp, doların bu denli yükselişinin ülkede en fazla etkileyeceği sektörleri şöyle belirtti: “Türk Lirasının değer yitirmesiyle beraber ülkenin risk birimlerinde artış olduğu için bankaların yurt dışından borçlanması zorlaşıyor. Zorlaşmaktan ziyade daha yüksek maliyetten borçlandıkları için bu tüm sektörlere etki edecek. Kredi kullanan tüm sektörlerin maliyetleri artacak. Bu nedenle ulaştırma, inşaat, enerji başta olmak üzere tüm sektörlerin etkileneceğini sayabiliriz.” ‘BU SEVİYEDEN DÖVİZ ALIŞINI KESİNLİKLE ÖNERMEM’ Özalp, döviz kurlarında düşüş olabilmesi için krizin aşılması gerektiğini kaydederek, “Krizin öncelikle aşılması gerekiyor. Kriz aşıldığı taktirde dövizde hızlı bir düşüş olacaktır düşüncesindeyiz. Ama öncelikle Amerika ile olan ilişkilerin kesinlikle bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu kadar volatil bir seviyeden döviz alışını kesinlikle önermem. Çünkü dikkat ederseniz sabah saatlerinde 6.40’ları gören dolar, TL kuru, bir anda 5.80’lere kadar düşebildi. Yani 60 kuruşluk bir hareket var burada. Çok ciddi bir hareket. Dolayısıyla alım satım, gün içi hareketlerin bile çok zor olduğunu düşünüyorum” dedi. ‘MERKEZ BANKASININ YAPACAĞI HER MÜDAHALE BOŞA GİDECEKTİR’ Ali Rıza Özalp, Merkez Bankasının bu süreçte nasıl bir yol izlemesine ilişkin şöyle konuştu: “Merkez Bankası bu süreçte sözlü ya da faiz artırımında bir müdahalede bulunursa yanlış olur. Zaten Merkez Bankası son 3 günlük duruşuyla bunu gösteriyor. Bu krizin öncelikle çözülmesinden hep bahsettiğimiz için krizin bir şekilde çözülmesi doları stabil bir hale getirecektir. Volatilitenin azalması burada şart. Bu kadar volatil bir piyasada Merkez Bankasının yapacağı her müdahale boşa gidecektir.”

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