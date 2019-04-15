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Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin işsizlik verilerini yorumladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

EKONOMİST Prof.

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin işsizlik verilerini yorumladı

İSTANBUL, (DHA)- EKONOMİST Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin kalıcı ve kaliteli istihdam için marka, tasarım, inovasyon, ar-ge, teknoloji, satış-pazarlama, tahsilat, lojistik, reklam gibi alanlara eğilmesi gerektiğini vurguladı.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerini değerlendirirken mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının (yüzde 16.8) Kasım 2009 tarihinden bu yana ulaşılan en yüksek seviyeyi gösterdiğine dikkat çekti.

BEYAZ VE MAVİ YAKALI İSTİHDAMI AZALIYOR

Türkiye ekonomisinin hem işsizlik, hem de iş yaratma sıkıntısı yaşadığını kaydeden Alkin, “Açıklanan rakamlar gösteriyor ki, istihdamda üst üste kayıplar var. Bu işsizlik verileri, hem kayıt dışı istihdamın arttığına hem de işsizliğin de gözle görülür derecede yükseldiğine işaret ediyor. Biz çoğunlukla tarım dışı istihdama bakıyoruz çoğunlukla. Tarım dışı istihdam rakamı gösteriyor ki, beyaz ve mavi yakalı çalıştıran sektörlerde işsizlik giderek artıyor” dedi.

NEGATİF BÜYÜME VE İSTİHDAM KALİTESİ

Genel işsizlik oranının yüzde 14.7 olarak açıklandığını hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, burada birincisi büyüme diğeri istihdam kalitesiyle ilgili iki önemli tehlikenin göze çarptığını vurguladı. Alkin şöyle devam etti:

“Burada iki önemli tehlike var. Birincisi büyümeyle ilgili. 2018 yılının dördüncü çeyreğinde negatif büyüme yaşadık. Şimdi ortaya çıkan işsizlik rakamları bize 2019’un ilk çeyreğinde de negatif büyüme yaşayacağımızı söylüyor. İkinci önemli tehlike ise sağlanan istihdamın kalitesiyle ilgili. Tüm dünya mavi yakalıların yerini yapay zeka ve robotların alacağı bir yere doğru koşarken Türkiye’nin rekabette olduğu ülkelere göre oldukça konvansiyonel kalmış sektörleriyle yola devam edemeyeceği gerçeği son işsizlik verileriyle bir kere önümüze koyulmuş oldu.”

MARKA, TASARIM VE ARGE’NİN ÖNEMİ

Tüm dünyanın binlerce işçi veya beyaz yakalı çalıştıran firmalardan daha az sayıda ama etkin elemanlarla çalışan, dijital altyapısı güçlü firmalara doğru yol aldığını vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin “Bu kadar işsizle Türkiye’nin hangi çözümü üreteceği ise çok belli değil” dedi. Türkiye’nin istihdam alanındaki küresel değişime adapte olabilmek ve bir daha yüksek işsizlikle karşılaşmamak için marka, tasarım, inovasyon, ar-ge, teknoloji, satış-pazarlama, tahsilat, lojistik, reklam gibi alanlara eğilmesi gerektiğini vurgulayan Alkin "Bu unsurlar ise ancak ve ancak, özgür düşüncenin, adaletin ve yüksek eğitim seviyesinin konuşlandırılmış olduğu bir ortamda gelişebilir. Enflasyondan işsizliğe, faizlerden döviz kurlarına kadar istikrarı yakalamak istiyorsak, yapısal reformları bir an önce gerçekleştirmemiz şart. Artık deniz bitti” değerlendirmesinde bulundu.

(FOTOĞRAF)

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin işsizlik verilerini yorumladı

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