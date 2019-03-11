Ekonomistler, 2018 büyüme verisini değerlenirdi

Sözer, 2019'un geneli itibarıyla ekonomik büyümenin pozitif tarafta kalacağını, ancak bunun maliye ve para politikası ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık bazda büyümenin negatif bölgede kalabileceğini tahmin eden Sözer, geçen yılın eylül ayından itibaren hükümetin aldığı tedbirler ve Merkez Bankasının sıkı para politikası doğrultusunda büyümenin 2. çeyrekte pozitife dönebileceğini dile getirdi.

Bu yılın ilk yarısında da sınırlı kalmasını bekledikleri büyüme oranının ikinci yarıda iyileşme göstereceği ve yılı yüzde 2 seviyesinde tamamlayabileceği yönündeki öngörülerini koruduklarını söyleyen Tokalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Geçen yılın ilk yarısında yüzde 5-7 bandında gerçekleşen yıllık büyüme oranının, üçüncü çeyrekte yüzde 1,8'e geriledikten sonra son çeyrekte yüzde 3'lük küçülme oranına dönüştüğünü belirten Tokalı, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak da son iki çeyrektir çeyreklik bazda daralmanın söz konusu olduğuna işaret etti.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, geçen yılın yaz döneminde yaşanan finansal dalgalanma ve öncesinde başlayan parasal sıkılaşma adımlarının gecikmeli etkilerinin, üçüncü çeyrekten itibaren büyüme verilerine yansıdığını ve son çeyrekte daralma rakamı ile belirginleştiğini söyledi.

"2018 yılının son çeyrek büyüme verilerine sektörel bazda baktığımızda, sanayi üretim verilerinde gözlenen yüzde 7-7,5 seviyesindeki yıllık daralma görünümüyle uyumlu olarak katma değerinde yüzde 6,4'lük yıllık gerileme gözlemliyoruz. Sanayi kesimindeki yavaşlama, son çeyrek büyüme performansındaki zayıflamanın ana unsuru olurken; hizmetler kesiminde kısmen sınırlı kalan yavaşlamanın genel büyüme oranında daha şiddetli daralmayı engellediği anlaşılıyor. Bu noktada, bilgi ve iletişim ile gayrimenkul ve kamu yönetimi faaliyetleri destekleyici sektörler olarak beliriyor. Finans sektörü ise, son çeyrekte ciddi bir zayıflamaya işaret ediyor. Diğer taraftan, tarım sektörü son çeyrekte eksi katkı kalemi olarak beliriyor."

- "Net dış talebin büyümeye katkısı devam edecek"

Banu Kıvci Tokalı, harcamalar bazında büyümenin kompozisyonunda, net dış talebin önemli destekleyici olmaya devam ettiğini vurguladı.

Net dış talebin büyümeye katkısının devam etmesini beklediklerini söyleyen Tokalı, "Hem küresel ekonomide yavaşlama hem de iç talepte yeniden dengelenmenin oluşmasıyla, 2019 yılında dış ve iç talep kompozisyonundaki farklılaşmanın daha makul boyutlara gelmesini bekliyoruz." dedi.