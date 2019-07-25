Ekonomistler, 425 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi

"Politika faizinin düşürülmesi ile önümüzdeki dönemde ortalama fonlama maliyeti haftalık repo faizi ile yakın seyredecek, para ve repo piyasasında gecelik faiz ise ortalama olarak piyasa yapıcı oranına daha yakın olmak üzere yüzde 18,75-19,75 aralığında bankaların likidite durumuna bağlı olarak dar bir alanda dalgalanacaktır. Faiz koridoru da; gecelik borç alma faizi yüzde 18,25, haftalık repo faizi yüzde 19,75, gecelik borç verme faizi yüzde 21,25, piyasa yapıcı fonlama oranı yüzde 18,75 ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faizi yüzde 22,75 şeklinde oluşacaktır."

Merkez Bankası'nın önden yüklemeli faiz indirimi ile başladığını ifade eden Bürümcekçi, sonraki adımlarının daha dikkatli olabileceğini vurguladı.

Bürümcekçi, kurulun ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin iktisadi faaliyet için "toparlanma" olarak değiştirildiğini, enflasyon değerlendirmesinde daha olumlu bir görünüm sergilendiğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 425 baz puanlık politika faiz indiriminin beklentilerin üzerinde olsa da piyasanın söz konusu indirime hazır olduğunu belirtti.

- "Faiz indirimleri, inşaat başta olmak üzere ekonomiye olumlu etkide bulunacak"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da TCMB'nin piyasa beklentilerinin üzerinde faiz indirimine gitmesine kur, borsa ve tahvil faizlerinin olumlu tepki verdiğini ifade etti.

Bu resmin ilerleyen saatlerde de değişmeyeceği varsayımı altında, aslında piyasanın böyle bir faiz indirimine hazır olduğunu ifade eden Kanlı, "Ancak ilerleyen dönemde piyasa, gelmesi muhtemel ek faiz indirimlerini de gözeterek daha temkinli bir duruşa geçebilir. Bundan sonra TCMB'nin faiz indirimlerinin nereye kadar devam edebileceğine dair rehberliği piyasa için büyük önem taşıyacak ve belirleyici olacaktır." diye konuştu.

Kanlı, TCMB'nin daha fazla önem atfedeceğini çeşitli defalar söylediği iletişim politikalarının çok büyük önem kazanacağını ve ay sonunda yapılacak Enflasyon Raporu basın toplantısını herkesin merakla beklediğini kaydetti.

Faiz indirimlerinin inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomiye olumlu etkide bulunacağını vurgulayan Kanlı, "Diğer taraftan, finansal istikrarın sağlanabilmesi (kurda istikrar) için TCMB Başkanı Murat Uysal'ın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği Türkiye'de mevcut konjonktüre uygun reel faiz oranının çok dikkatli bir biçimde belirlenmesi gerekmekte." değerlendirmesinde bulundu.