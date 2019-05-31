Ekonomistler büyüme verisini değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, "Ekonominin, ikinci çeyrekte sıfır büyüme ortamına yakın, üçüncü çeyrekten itibaren de yıllık büyüme oranlarına geri dönebileceğini tahmin ediyoruz." dedi. Geçen yılın ikinci yarısında daralarak teknik resesyona giren Türkiye ekonomisi, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 1,3 büyümeye işaret ederek teknik resesyondan çıkmış oldu. 2018'in aynı çeyreğine göre yıllık daralma yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler, öncü göstergelerin ikinci çeyrekte sıfıra yakın büyüme görülebileceğine işaret ettiğini ve yılın tamamında yüzde 1'e yakın bir büyüme görülebileceğini dile getirdi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, ilk çeyrekte, çeyreklik bazda yüzde 1,3'lük büyüme oranı kaydedilerek,

teknik resesyon ortamından çıkıldığını söyledi. Yıllık bazda, geçen

yılın son çeyreğinde yüzde 3 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçülen ekonominin, ikinci çeyrekte sıfır büyüme ortamına yakın, üçüncü çeyrekten itibaren ise yıllık büyüme oranlarına geri dönebileceğini tahmin ettiklerini belirten Tokalı, "2019'un tamamı için büyüme tahminimizi yüzde 0,5 düzeyinde

tutuyoruz." dedi.

Tokalı, 2019 yılının ilk çeyrek büyüme verilerine sektörel bazda bakıldığında sanayi üretim verilerinde düzeltilmiş olarak yüzde 4,8 düzeltilmemiş olarak yüzde 5,7 düzeylerindeki yıllık daralma oranlarından kısmen daha ılımlı olarak, katma değerinde yüzde 4,3'lük gerileme gözlemlediklerini dile getirdi. Sanayi kesimindeki yavaşlamanın, ilk çeyrek büyüme performansındaki zayıflamanın ana unsuru

olduğuna dikkati çeken Tokalı, şöyle devam etti: "Hizmetler kesiminde yüzde 2,1 ile daha sınırlı kalan yavaşlamanın

genel büyüme oranında daha şiddetli daralmayı engellediği anlaşılıyor. Bu

noktada, bilgi ve iletişim, finans ve gayrimenkul ve kamu yönetimi

faaliyetleri destekleyici sektörler olarak beliriyor. Tarım sektörü de geçen

yılın yüksek baz etkisine rağmen yüzde 2,5'lik büyüme oranıyla, negatif

büyüme ortamını hafifleten diğer bir katkı unsuru olarak beliriyor. Harcamalar bazında

büyümenin kompozisyonunda ise net dış talep önemli destekleyici

olmaya devam ediyor. Net iç talepteki daralmanın büyümeden 12,1 puan

götürürken, net ihracatın 9,4 puanlık dengeleyici katkı sağladığını

hesaplıyoruz. Son üç çeyrektir net dış talep iç talebin negatif etkisini ciddi

ölçüde azaltıyor. Net dış talebin büyümeye katkısının devam etmesini

beklemekle birlikte, hem küresel ekonomide yavaşlama hem de iç talepte

yeniden dengelenmenin oluşmasıyla, ikinci çeyrekten itibaren dış ve iç

talep kompozisyonundaki farklılaşmanın daha makul boyutlara gelmesini

bekliyoruz." Banu Kıvci Tokalı, güven ortamı ve yeniden dengelenmeyle, yatırım ve stoklarda tekrar

artış eğilimine dönülebileceğini söyledi. Yılın ilk çeyreğinde iç talepteki zayıflamada,

özel tüketim, yatırım ve stoklardaki düşüşün ana etkenler olduğunu dile getiren Tokalı, "Stoklar son iki çeyrektir azalışta. Ancak, güven ortamında

toparlanma ve ekonomide yeniden dengelenme süreciyle, ekonomik

birimlerin tekrar stok artırma eğilimine döneceğini ve büyümeye destek

unsuru olacağını tahmin ediyoruz. Diğer taraftan, kamu tüketim

harcamaları büyümeye destek faktörü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Teknik resesyondan çıkıldı" AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de yılın ilk çeyreğinde milli gelir değişiminin yüzde 2,6 ila 2,5 olan piyasa beklentisinden fazla daralma kaydettiğini söyledi. Büyüme trendinin gücüne ilişkin göstergeler önceki çeyreğe göre artışa ve teknik resesyondan çıkışa işaret ettiğini belirten Bürümcekçi, "Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, işgünü eksikliği nedeniyle 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 artış göstererek teknik resesyondan çıkışa işaret etti." ifadelerini kullandı.