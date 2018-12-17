FİNANS

Ekonomistler, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi: - "Mevsimsellikten arındırılmış iş gücüne katılım oranı hafif gerileyerek yüzde 53,4 seviyesinde gerçekleşirken, işsizlik oranının daha fazla yükselmesini engelleyen bir etkide bulundu" - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ: - "Hizmetler ve sanayi sektöründe işe katılım oranı yükselirken, tarım ve inşaatta ise bu performansın zayıf kaldığını söyleyebiliriz"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ERHAN CİHAN ÜNAL - AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, mevsimsellikten arındırılmış iş gücüne katılım oranının hafif gerileyerek yüzde 53,4 seviyesinde gerçekleşmesinin, işsizlik oranının daha fazla yükselmesini engellediğini kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişilik artışla 3 milyon 749 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bürümcekçi, işsizlik oranındaki değişimin mevsimselliğin gerektirdiği hafif yükselişten daha sert olduğunun görüldüğünü belirtti.

Bürümcekçi, "Bu ise, üçüncü çeyrekte büyüme hızında gözlenen belirgin yavaşlamanın olumsuz etkilemeye devam ettiğini düşündürüyor. Eylül ayında istihdam aylık 255 bin azalırken, iş gücü de 176 bin ile gerileme göstermiş ve işsiz sayısının 79 bin artmasını getirmiştir. Öte yandan, özellikle iç talebin seyri açısından önemli bir gösterge olarak izlediğimiz tarım-dışı istihdamın yıllık artış hızının yüzde 2,3 ile yılın en zayıf seviyesinde seyrettiğini görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

İşsizlik oranının mevsimsel olarak da yüksek seyrettiği bir dönemin içinde olunduğunu aktaran Bürümcekçi, mevsim etkilerinden arındırılmamış verilerin tarihsel gelişimine bakıldığında, genellikle işsizlik oranının yılın en düşük noktasını mayıs ayında gördüğünün, bu ayı takiben de ocak ayı sonuna kadar yükseliş eğilimine girdiğinin bilinen bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Yani mevsimselliğin söz konusu oranların gelişiminde önemli bir belirleyici olarak yer aldığını söyleyen Bürümcekçi, "Bu nedenle işsizlik oranındaki yükselişin, mevsim etkilerinden arındırılmış verilerde gözlenip gözlenmediği trend açısından daha önemli bir unsur olmaktadır. Buna karşılık, istihdamın ekonomilerin gerek genişleme gerekse daralma dönemlerinde ancak bu döngü belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra belirgin değişim gösteren bir üretim faktörü olması bu verinin öncü bir gösterge olmaktan çok, ekonomik aktivitedeki değişimlerin hane halkı üzerindeki etkilerini gecikmeli olarak yansıtan bir veri olduğunu unutmamamızı da gerektiriyor." dedi.

Bürümcekçi, mevsimsellikten arındırılmış iş gücüne katılım oranının hafif gerileyerek yüzde 53,4 seviyesinde gerçekleşirken, işsizlik oranının daha fazla yükselmesini engelleyen bir etkide bulunduğunu belirtti.

Son dönemde ise, işsizlik maaşı başvurularının hızla artması ve büyüme hızının son çeyrekte negatif bölgeye ineceğine işaret eden öncü göstergelerin işsizlik oranındaki yükselişin devam edeceğini düşündürdüğünü kaydeden Bürümcekçi, "Buna karşılık, şirketler kesiminin istihdam açısından daha radikal kararlara yönelmesi söz konusu olabileceğinden, istihdamı destekleyen tedbirlerin devreye girip girmeyeceği kritik olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Tarım sektöründe bir önceki yıla göre yüzde 19,2’ye düşüş var"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da yıl içerisindeki tabloya göre, ocak ayında işsizlik oranının yüzde 10,8 ile yıla başlamışken en düşük nisan ve mayıs aylarında sırasıyla yüzde 9,6 ve yüzde 9,7 olarak açıklandığını anımsattı.

İşsizlik oranının ağustos ve eylül aylarında yüzde 11’li seviyelerin üzerine çıkmış olduğunu belirten Karadağ, "Tarım sektöründe bir önceki yıla göre yüzde 19,2’ye düşüş varken, hizmetler sektöründe ise yüzde 54,3’e artış görüldüğü dikkat çekiyor. Aynı zamanda, sanayi de de yüzde 19,6’ya doğru bir yükseliş görülmekte. Hizmetler ve sanayi sektöründe işe katılım oranı yükselirken, tarım ve inşaatta ise bu performansın zayıf kaldığını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise işsizlik oranında mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler bazında yukarı yönlü trendin eylül ayında da benzer şekilde devam ettiğini vurguladı.

Erkan, "Ham veri üzerinde halen 3. çeyrek etkileri göründüğü için gerek mevsimsel bazda turizm sektörünün gerekse de ekonomi yönetiminin istihdam için uyguladığı teşviklerin etkisi var, ancak yaz aylarının geride kalması ile birlikte önümüzdeki aylarda hem mevsimsel etkiler geçtiği için hem de ekonomideki yavaşlama kapsamında işsizlik oranında daha yukarı seviyeleri görebiliriz." diye konuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldiBakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi
İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisiİhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iş gücü istatistikleri

En Çok Okunan Haberler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmde en iyi 'Aralık'

Turizmde en iyi 'Aralık'

Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim

Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim

Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi

Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi

İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi

İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi

BEYMEN Club’dan yılbaşına özel koleksiyon

BEYMEN Club’dan yılbaşına özel koleksiyon

EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.