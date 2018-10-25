Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi

Kanlı, "Ancak yine de gelecek yılın temmuz ayına kadar enflasyon yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek. Bu kapsamda, TCMB'den faiz artış beklentisi olmasa da, o vakte kadar bankanın indirim için de çok alanı olmayacak. Ancak gelecek yılın ikinci yarısına doğru faiz indirim sürecine girebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kararın piyasa etkisinin nötr olduğunu söyleyen Kanlı, ekim ayında çok büyük ihtimalle yıllık enflasyonda düşüş görüleceğini ve bunun TCMB'nin faizi serbest bırakmasında dikkate aldığı unsurlardan olması gerektiğini dile getirdi.

Faiz kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, bankanın beklendiği gibi politika faizini sabit bıraktığını belirterek, "Karar metni de aslında neredeyse bir öncekinin karbon kopyasıydı. Tek fark yavaşlayan iç talebin enflasyona düşüş yönünde verdiği kısmı desteğe değinilmesiydi." dedi.

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- "Enflasyon yüzde 22-23 seviyesine gerileyebilir"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da TCMB'nin bugünkü PPK toplantısında, beklentilere uygun olarak, politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini belirtti.

Sadeleşmenin de gerçekleştirildiği bu yılın tamamında politika faiz oranında bin 600 baz puanlık ciddi artışla güçlü bir sıkılaşma süreci yürütüldüğünü anımsatan Tokalı, şöyle devam etti:

"TCMB'nin bugünkü toplantısında sıkılaşmada ek adım atmamasında, kurda gözlenen istikrar kazanma eğilimine ek olarak, geçmiş faiz artırımlarının gecikmeli etkilerini görme ihtiyacının etkili olduğunu düşünebiliriz. Nitekim, finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiği ve bu yavaşlamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağına dair ifadeler dikkati çekiyor. Ayrıca, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı çerçevesinde sektörel fiyat indirimlerinin enflasyon görünümü ve beklentilerine etkisini gözlemleme ihtiyacının da başka bir unsur olduğunu düşünebiliriz."