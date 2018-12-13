Ekonomistler Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL- Ekonomistler, Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 24'te sabit tuttuğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştirdiği yılın son toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'te sabit bıraktı.

Faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB’nin kararının piyasalarda bir sürprize yol açmadığını belirterek, kararın piyasalara tepkisinin nötr olduğunu dile getirdi.

PPK'nın bu toplantıda para politikası duruşunu değiştirmese de, 5 Aralık’ta yayınlanan 2019 yılı PPK metninde önemli sinyaller verdiğini anımsatan Bürümcekçi, enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak belirlense de, ilk kez bir metne TCMB’nin enflasyon tahminlerinin dezenflasyon süreci için referans teşkil edeceği ifadesinin eklendiğini anımsattı.

Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"TCMB’nin 2019 ve 2020 yılları için yüzde 15,2 ve yüzde 9,3 olan tahminlerinin ölçü olacağını, bu seviyeye doğru yakınsamanın yeterli görüleceğini yansıtıyordu. TCMB gelecek yıl yüzde 15’e doğru bir gidişten emin olursa para politikası duruşunu bugünkü kadar sıkı tutma gereği duymayacak. Daha önce de vurguladığım gibi, bu yaklaşımı enflasyonun son düşüşe rağmen yüzde 20’nin üzerinde olduğu bir ülkede oldukça gevşek buluyorum."