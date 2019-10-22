FİNANS

Ekonomistler, Merkez Bankasının faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Ekonomistler, Para Politikası Kurulu'nun perşembe günkü toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürebileceği, aralık ayında da faiz indiriminin sürebileceğini tahmin ediyor - İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz: - "TCMB, perşembe günü 150 baz puan indirim yaparak 2019’u yüzde 15’lik bir politika faiziyle tamamlamayı tercih edebilir" - Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen: - "PPK toplantısında 100 baz puan faiz indirimi bekliyoruz. Dolayısıyla politika faizinin yılı yüzde 15-15,5 seviyesinde kapayacağını tahmin ediyoruz" - AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy: -"İyileşen enflasyon beklentilerine paralel politika faizinde mevcut 150-250 baz puanlık manevra alanının yılın son iki toplantısında kullanılmasını mümkün görüyorum"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirim gerçekleşeceğini, piyasalar tarafından aralık toplantısında da faiz indiriminin devam edebileceğinin fiyatlandığını belirtti.

Merkez Bankası PPK toplantısının 7'ncisi 24 Ekim'de gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 325 baz puanlık indirimle yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekilmişti.

Ekonomistler, temmuz ve eylül toplantılarında politika faizinin güçlü bir şekilde 750 baz puan indirildiğini anımsattı. Bu ayki toplantıda da politika faizinin 100 baz puanlık düşüşle yüzde 15,50'ye çekileceğini tahmin ediyor.

- "Merkez Bankası yılı yüzde 15’lik bir politika faiziyle tamamlamayı tercih edebilir"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz enflasyondaki düşüş eğiliminin desteğiyle yıl sonuna kadar 150 baz puanlık faiz indirimi yapılacağına ilişkin görüşünü koruduğunu bildirdi.

TCMB’nin 24 Ekim’deki toplantıda, yıl sonuna kadar olmasını beklediği 150 baz puanlık indirimi yapıp yılın son toplantısı olacak aralık ayını pas geçebileceğini kaydeden Yılmaz, “Çünkü aleyhte baz etkisi nedeniyle enflasyonun ekimden sonra yükselişe geçmesi bekleniyor.” dedi.

Yılmaz, Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekata ilişkin gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden gelecek haber akışının takip edileceğini ifade ederek, “Bu konularda herhangi bir sorun olmazsa TCMB, perşembe günü 150 baz puan indirim yaparak 2019’u yüzde 15’lik bir politika faiziyle tamamlamayı tercih edebilir. Tedirginliğe neden olabilecek gelişmelerin olması durumunda ise bu ay küçük bir faiz indirimi adımı atılarak, aralık toplantısında da faiz indirimine devam edebileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

- "Ölçülü adım bekliyoruz"

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, perşembe günü PPK toplantısında 100 baz puan faiz indirimi beklediklerini belirterek, politika faizinin yılı yüzde 15-15,5 seviyesinde kapayacağını tahmin ettiklerini söyledi.

PPK'nın son karar notunda "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir." söylemiyle önden yüklemeli olarak faiz indirimlerinin büyük bölümünün yapıldığını, bundan sonra daha sınırlı adımlarla devam edilebileceğine işaret ettiğini belirten Gökşen, daha sonra farklı, iletişim notlarında da aynı mesajın tekrarlandığı aktardı.

Gökşen, bu çerçevede ekim ayında daha ölçülü bir adım beklediklerini ifade ederek, "Diğer taraftan 2020'nin başlarında yıllık enflasyonun nispeten daha yatay bir seyir takip edeceği beklentimiz dolayısıyla PPK'nın da bir süre politika faizini sabit bırakacağını düşünüyoruz. Karar notunda ise 'dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu' söyleminin devamı söz konusu olursa, ölçülü ek faiz indirimlerinin olabileceği sinyalini verebilir. Dolayısıyla bu durumda aralık için de faiz indirimi beklentileri oluşabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy ise TCMB'nin son iki toplantısında enflasyon tarafında yaşanan iyileşme ve piyasanın özellikle tahvil tarafında verdiği pozitif manevra alanını kullanarak toplamda 750 baz puanlık faiz indirimine gittiğini ve piyasanın bu indirimlere tepkisinin pozitif olduğunu anımsattı.

Barış Pınarı Harekatı ile kur ve tahvil piyasasında yaşanan oynaklığın sınırlı kaldığına dikkati çeken Paksoy, "ABD ile yapılan anlaşma ile yaptırımların kaldırılması ve Rusya ile yapılacak görüşmelerin de fiyatlamalar üzerinde ılımlı etkileri olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla iyileşen enflasyon beklentilerine paralel politika faizinde mevcut 150-250 baz puanlık manevra alanının yılın son iki toplantısında kullanılmasını mümkün görüyorum." şeklinde konuştu.

- AA Finans PPK Beklenti Anketi

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim oldu. Ankete katılan ekonomistlerin biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı.

Bu yıl gerçekleşen PPK toplantılarında politika faiz oranları şöyle:

Tarih

Politika Faizi (%)

Değişim (Baz Puan)

16.Oca.19

24,00

0

06.Mar.19

24,00

0

25.Nis.19

24,00

0

12.Haz.19

24,00

0

25.Tem.19

19,75

-425

12.Eyl.19

16,50

-325

24.Eki.19

-

-

12.Ara.19

-

-

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Anahtar Kelimeler:
Politika faizi PPK

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