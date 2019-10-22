Ekonomistler, Merkez Bankasının faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor

Ekonomistler, temmuz ve eylül toplantılarında politika faizinin güçlü bir şekilde 750 baz puan indirildiğini anımsattı. Bu ayki toplantıda da politika faizinin 100 baz puanlık düşüşle yüzde 15,50'ye çekileceğini tahmin ediyor.

Yılmaz, Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekata ilişkin gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden gelecek haber akışının takip edileceğini ifade ederek, “Bu konularda herhangi bir sorun olmazsa TCMB, perşembe günü 150 baz puan indirim yaparak 2019’u yüzde 15’lik bir politika faiziyle tamamlamayı tercih edebilir. Tedirginliğe neden olabilecek gelişmelerin olması durumunda ise bu ay küçük bir faiz indirimi adımı atılarak, aralık toplantısında da faiz indirimine devam edebileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

PPK'nın son karar notunda "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir." söylemiyle önden yüklemeli olarak faiz indirimlerinin büyük bölümünün yapıldığını, bundan sonra daha sınırlı adımlarla devam edilebileceğine işaret ettiğini belirten Gökşen, daha sonra farklı, iletişim notlarında da aynı mesajın tekrarlandığı aktardı.

Gökşen, bu çerçevede ekim ayında daha ölçülü bir adım beklediklerini ifade ederek, "Diğer taraftan 2020'nin başlarında yıllık enflasyonun nispeten daha yatay bir seyir takip edeceği beklentimiz dolayısıyla PPK'nın da bir süre politika faizini sabit bırakacağını düşünüyoruz. Karar notunda ise 'dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu' söyleminin devamı söz konusu olursa, ölçülü ek faiz indirimlerinin olabileceği sinyalini verebilir. Dolayısıyla bu durumda aralık için de faiz indirimi beklentileri oluşabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy ise TCMB'nin son iki toplantısında enflasyon tarafında yaşanan iyileşme ve piyasanın özellikle tahvil tarafında verdiği pozitif manevra alanını kullanarak toplamda 750 baz puanlık faiz indirimine gittiğini ve piyasanın bu indirimlere tepkisinin pozitif olduğunu anımsattı.