Ekonomistler, sanayi üretim verisini değerlendirdi

Üretimdeki yıllık artış oranının, hem düzeltilmemiş hem de düzeltilmiş verilerde yüzde 6-7 bandından yüzde 3 koridoruna indiğini belirten Tokalı, "Yılın ikinci yarısında ilk aylarda, bayrama bağlı iş günü etkilerinin, düzeltilmemiş verilerde yıllık bazda önemli dalgalanmalara neden olabileceğini hatılatmak isteriz. Düzeltilmiş verilerde de, yılın ilk yarısında kaydedilen yüzde 7,5 seviyesindeki yıllık artış oranının yılın ikinci yarısında yüzde 2-4 bandına gerilemesini mümkün görüyoruz. Bu çerçevede, yılın tamamına ait yüzde 4'lük büyüme tahminimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Takvim etkisinden arındırılmış yüksek teknoloji endeksi haziranda 146,3 ile Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,2 artarken, bu dönemde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 2 azaldı.

Sanayi üretiminin öncüsü sayılan "enerji ve altın hariç ara malı ithalatının" avro bazında haziranda önceki aya göre belirgin düştüğüne işaret eden Bürümcekçi, bu durumun sanayi üretiminde azalış beklentilerini gündeme getirdiğini söyledi.

Yüksek teknoloji ürünlerinin son üretim verilerinde güçlü performans gösterdiğine işaret eden Tokalı, ekonominin diğer sektörlerini desteklemesi yönünden önemli olan kimya üretiminin belli ivmesini koruduğunu, inşaat sektöründe ise son iki aydır ivme kaybının belirginleştiğini dile getirdi.

Bürümcekçi, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşüş gösterdiğini belirterek, "Sanayi üretiminin ana eğilimi açısından izlediğimiz söz konusu endeks, aşırı dalgalı seyrini 2017 yılında da sürdürmüş ancak son dört ayda üst üste artarak yeni tarihi zirvesini (118,7) aralık ayında görmüştü. Buna karşılık, yılın ilk aylarında dalgalı seyir sonrası nisan ayında aynı seviyeye ulaşmıştı. Son iki ayda ise toplamda yüzde 3,1 gerileme kaydetti." diye konuştu.

Haluk Bürümcekçi, bu yıla girerken geçen yılın güçlü büyümesinin yarattığı aleyhteki baz etkisinin ve bu büyümeye en az 2 puan civarında katkı sağladığı tahmin edilen Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi hacminin benzer artış göstermeyeceği varsayımının büyüme hızının uzun dönem ortalamalarına doğru geri çekilebileceğini gündeme getirdiğini dile getirdi.

İlk çeyrekte büyümenin geçen yıldan devreden momentumla güçlü gerçekleştiği anımsatan Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna karşılık, ikinci çeyrekte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüklü faiz artışlarına yönelmesi ve ikinci piyasa faizlerinin ciddi boyutta yükselmesi sonucu kredi faizlerinin de yükseliş eğiliminde olmasıyla, öncü göstergelerin de teyit ettiği üzere, tüm sektörlerde belirgin yavaşlama izlenmeye başlanmıştı. Buna karşılık, seçim öncesi açıklanan teşvik ve tedbirlerle, emeklilere bayram ikramiyesi gibi harcama artışları bu zayıflamanın hızını sınırlayabilir.