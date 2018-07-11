Ekonomistlerden cari açık değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Ekonomistler, mayıs ayında 57,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen yıllık cari açık verisinin, 9 aydır süren artış trendini sonlandırarak hazirandan itibaren düşüşe geçebileceğini öngörüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, mayısta 5 milyar 885 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 637 milyon dolar oldu. AA muhabirine veriye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, mayıs ayında cari açığın hem kendi hem de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Haziran ayına ait gümrük dış ticaret verileri çerçevesinde ilk tahminlerine göre, yıllık açıkta 9 aydır süren artış trendinin son bulabileceğini belirten Tokalı, "Özellikle, kur gelişimi ve TCMB'nin parasal sıkılaşma adımlarının ardından büyümede yavaşlamayı da dikkate aldığımızda, yıllık açığın haziran ayından itibaren düşmeye başlaması beklenebilir. Bu çerçevede, yıl sonuna ait cari açık tahminimizi 53,5 milyar dolar olarak koruyoruz." diye konuştu.

Tokalı, yükselen küresel faiz ortamının cari dengeyi olumsuz yönde etkilediğine ve faiz giderlerinin hem önceki ay hem de önceki yılın aynı ayının oldukça üzerinde olduğuna dikkati çekti. Bunların yanı sıra bavul ticaretinde süren ılımlı toparlanma, doğrudan yatırımlara yönelik kar transferleri ve portföy yatırımlarına ait giderlerdeki hızlanmanın yavaşlamasının yıllık açıktaki artış hızını yavaşlattığını aktaran Tokalı, şunları kaydetti: "Finansman tarafında ise doğrudan yatırımların hızı azalmakla birlikte devam eden katkısı ve yatırım eğilimini gösteren reel sektörün uzun vadeli borçlanmasının güçlenmesinin yarattığı iyimserliğe karşın; bankaların yurt dışı muhabirlerindeki döviz mevduatlarının artış yönüne dönmesi ve yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinin net satış tarafına geçmesi ve hissede sınırlı da olsa satışta kalması, bankaların uzun vadeli net borçlanmasının yeniden eksiye dönmesi gibi zayıflıklar dikkat çekiyor. Ayrıca, net hata ve noksan kaleminin, şubat-nisan döneminde kaydedilen 4,8 milyar dolarlık döviz girişinin ardından mayıs ayında da 3,4 milyar dolar daha yükselişe işaret ettiğini görüyoruz. Söz konusu döviz girişine karşın, resmi rezervler mayısta 2,8 milyar dolarlık azalış kaydetti. Üstelik, TCMB verilerinden bu eğilimin haziranda da devam ettiğini ve rezervlerde 8 milyar dolar civarında ek bir erime daha gözlenebileceğini görüyoruz."

Banu Kıvci Tokalı, kurdaki değer kaybı ve büyümedeki yavaşlamanın, cari açıktaki artışın hız kesmesi açısından destekleyici olduğunu belirterek, bununla birlikte küresel normalleşme ve ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin gelişen piyasalara yönelik sermaye akımında yarattığı baskının, finansman koşulları açısından dış dengenin sürdürülebilirliğini gündemde tutacağını sözlerine ekledi. \ - "Doğrudan yatırımlardaki girişleri olumlu, ancak katkısı sınırlı" İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya ise cari açığın mayısta ocaktan sonraki en yüksek seviye olarak açıklandığına işaret etti. Doğrudan yatırımlarda girişler olduğunu, ancak cari açığın finansmanına yönelik katkıda oldukça düşük kaldığını anlatan Yalçınkaya, "Doğrudan yatırımlarda mayısta ayında 429 milyon dolar giriş olmuş. Bu rakam ocak-mayıs döneminde 2 milyar 181 milyon dolar seviyesinde. Geçen senenin aynı dönem aralığında yatırım girişleri 3 milyar 857 milyon dolardı. Bu açıdan bakıldığında geçen seneye kıyasla doğrudan yatırımlarda yavaşlama var. Yıllık bazda doğrudan yatırımlar da 2017 başından bu yana kıyaslandığında 6 milyar 528 milyon dolarla en düşük seviyede." değerlendirmelerini yaptı.