Ekonomistlerden cari açık değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Son 12 aylık cari açık şubatta 17 milyar dolarla 9 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomistler yıllıklandırılmış açıktaki düşüşün devam edebileceğini öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari açık şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolara geriledi. Bunun sonucunda 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu.

Böylece 12 aylık cari açık, Şubat 2010'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Söz konusu tarihte 12 aylık cari açık 15 milyar 810 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, mart ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin, geçen yıla göre çok daha düşük dış açığa işaret ettiğini belirterek, son 12 aylık cari açığın 13,5 milyar doların altına gerileyebileceğini bildirdi.

Cari dengedeki iyileşmede, dış ticarette geçen yıldan düşük açık ve hizmetler dengesinin yüksek fazla vermesinin ana etken olduğunu aktaran Bürümcekçi, "Cari dengedeki iyileşme, en azından ilk yarı sonuna kadar devam eder." dedi.