"Ekonomiye 980 milyon dolarlık taze kaynak sağladık"

Yıllardır Türk bankacılık sektöründe sendikasyon fiyatlarının belirlenmesinde Akbank'ın işlemi öncülük ettiğini belirten Çelebioğlu, "İşlemlerimizin başarısı Türkiye'nin geleceğine olan inancın bir kanıtı. Uzun süredir görmediğimiz bir dalgalanmayı yaşadığımız bu günlerde, sadece Türkiye için değil, uluslararası piyasalar için de çok önemli olan, uluslararası piyasalardaki yatırımcıların, yabancı bankaların merakla beklediği ve gösterge olarak nitelendirdiği bir işlemi başarı ile kapamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu başarımızda bankamızın güçlü finansallarının yanı sıra bizi her zaman destekleyen muhabirlerimizin rolü de büyüktür. Bazıları ile 30 yıldan fazladır güçlü ve tam güvene dayanan ilişkimiz olan muhabirlerimize teşekkürü bir borç bilirim." şeklinde konuştu.

- "Akbank başarılı işlemlere imza attı"

Akbank’ın sendikasyon kredisi işlemini koordine eden Standard Chartered Bank'ın Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Kaşif Atun ise, "Bu işlem Akbank'ın uluslararası piyasalardan sağladığı 45'inci sendikasyon kredisi işlemi. 30 yılı aşkın ilişkimiz süresince Akbank, ekonomik şartların ve finansal piyasaların küresel anlamda en zorlayıcı olduğu dönemlerde dahi başarılı işlemlere imza atmıştır. Bugün yine bu önemli ve başarılı işlemlerden birini tamamlamış bulunuyoruz. Uluslararası alandan bu işleme gösterilen ilgi aslında Türk ekonomisinin ve istikrarının bir gösterisidir. Bu işlemin Akbank'a, Türk bankacılık sektörüne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

İşleme katılan uluslararası kurumlar Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, BNP Paribas, Cargill Financial Services, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, ING, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, KBC Bank, Mashreqbank, Mediobanca, Mizuho Bank, MUFG, Societe Generale, Standard Chartered, SMBC, ve UniCredit oldu.