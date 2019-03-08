"Ekonomiye olan güven her geçen gün artıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisi kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Ekonomiye olan güven de her geçen gün artıyor. Elbette bunlarla yetinmeyeceğiz." dedi.

Varank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın medeniyetler ve evliyalar şehri olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın mert ve yiğit insanların yaşadığı bir il olduğunu dile getiren Varank, kentin her zaman olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilgisini eksik etmediğini belirtti.

Varank, meydandaki kalabalığın tüm ittifakları ve kirli oyunları bozduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz de bu muhabbetin karşılığını vermek için gece gündüz Şanlıurfa için çalışıyoruz. Üreticimizin yükünü azaltmak, yatırımları teşvik etmek için çalışıyoruz. Tüm adımlarımızı milli teknoloji, güçlü sanayi misyonumuzu hayata geçirmek için atıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu sayede büyüme olacak, istihdam oluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdama yönelik çok güzel müjdeleri olacak. Her yeni istihdam için işverenlerin SSK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Nisan sonuna kadar her bir ilave istihdam için sigorta primleri ve vergilerinin yanında maaşlarını da devletimiz ödeyecek. Tüm bu imkanlar daha fazla iş ve aş için."