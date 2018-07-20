FİNANS

Ekranları dokunmatik hale getiren Wollox, Arıkovanı'nda

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

Görüntü kontrol sistemi Wollox, cep telefonu ya da tabletten sunum görüntüleyebiliyor, yansıtılan ekran da dokunmatik oluyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, iş ve günlük hayatı kolaylaştıracak çözümler sunan teknolojik girişimlere destek vermeyi sürdürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Arıkovanı'nda fonlamaya açılan en yeni ürünlerden biri olan görüntü kontrol sistemi Wollox, iş insanlarının yaşadığı önemli bir soruna çözüm oluşturmayı amaçlıyor.

Cihaz, uzaktan yönetim kalemi sayesinde, projeksiyon cihazının yansıdığı alanı dokunmatik hale getiriyor ve bilgisayarın uzaktan kontrol edilmesini sağlıyor.

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- Kablo ve bağlantı problemi yok

İş toplantılarının olmazsa olmazı sunumlar, kablo ve bağlantı gibi teknik problemlerden dolayı çoğunlukla zaman kaybına neden olabiliyor. Wollox fuar alanları, konferans salonları, büyük toplantı salonları ve benzeri geniş alanlarda projeksiyon cihazlarının sunum yapılan bilgisayarlarla kablosuz bağlantı kurmasını sağlıyor. Böylece görüntünün yansıdığı alan çalışma alanına çevrilebiliyor. Wollox projeksiyon cihazlarına ve yeni nesil flat TV’lere takılabiliyor ve sunum süresince bilgisayar başında olma zorunluluğu da ortadan kalkıyor.

Ayrıca Wollox, özel ve devlet Okulları, üniversiteler, sunum odaklı çalışan firmalar, oteller ve fuar alanları gibi çeşitli alanlarda da kullanılabilecek.

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- Bilgisayar taşımak tarih oluyor

Wollox ile birlikte üretilen Akıllı Tahta Kalemi, sunumu yönetmek, gerekli ekleme ve çıkartmaları yapabilmek kolaylaşıyor. Akıllı tahta kalemiyle sunum alanı uzaktan yönetilebiliyor ve herhangi bir ekran akıllı tahtaya dönüşebiliyor. Böylece farklı cihazların getirdiği kısıtlar da ortadan kalkıyor.

Wollox, bilgisayar taşıma zorunluluğunu da ortadan kaldırarak benzerlerinden ayrışıyor. Akıllı telefon ya da tablete indirilecek uygulamayla sunumlar bu cihazlarla yönetebilecek. Ürün gerekli desteği bulduğu takdirde satışa sunulma imkanına kavuşacak.

Ayrıca, Wollox uzaktan görüntü kontrol sistemi Radyo Frekans protokolü kullanarak, Wi-Fi kullanan benzer ürünlere nazaran daha hızlı veri ve görüntü transferi sağlıyor. Bu sayede takılma, donma ve gecikme gibi sorunların yaşanmasını ortadan kaldırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arıkovanı Wollox

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