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"Eksperliği sigorta sektörünün büyümesinde kullanmalıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 12:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığından Ahmet Genç: - “Eksperliği, sigorta sektörünün daha da büyümesi, gelişmesi için bir mekanizma olarak kullanabilmeliyiz” - “Eksperlikte yeni bir yönetmelik yapılması gerekiyor ve 2012’de değiştirdiğimiz eksper sınıflandırması olarak tabir ettiğimiz, müfettiş eksper, risk inceleme, değerleme uzmanı şeklindeki kategorileri yürürlüğe koyulup ekspertizde aşama kaydedilmesi, burada da açılım yapılması düşünülüyor. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor”

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığından Ahmet Genç, “Eksperliği sigorta sektörünün daha da büyümesi, gelişmesi için bir mekanizma olarak kullanabilmeliyiz.” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta eksperlerinin temsilen üyelerinin bulunduğu Uluslararası Otomobil Eksperleri Federasyonu (FIEA) Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığından Genç, 2001 krizinde 17 şirketinin iflas ettiğini anımsatarak, o dönemde kendisinin Hazine’de konuyla ilgili daire başkanı olduğunu, mevzuat boşluğu içerisinde tamamen uygulamalarla süreci yürüttüklerini kaydetti.

Genç, bütün bu yasal boşluklara rağmen devlete karşı açılan 20 civarındaki idari davanın hiçbirini kaybetmediklerini, süreci adil bir şekilde yönettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“2007’de bütün o tecrübelerden faydalanarak kanunu yaptık. Genç arkadaşlar Tahkim Komisyonu 40 yıldır var sanıyor, 2009’un sonuna doğru çalışmaya başladı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi uzun yıllardır çalışıyor sanılıyor, o da yeni kuruluş. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) de yeni. Onların da kurumsallaşmaları gerekiyor.”

Birinci nesil reformlar, kurumsal altyapı hazırlama aşamasının bittiğini, üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiğini aktaran Genç, şimdi ikinci nesil reformların yapılması gerektiğini dile getirdi.

- “Ekspertizde aşama kaydedilmesi, açılım yapılması düşünülüyor”

Genç, eksperliği sigorta sektörünün sıçrama yapması, büyümesi yolunda kullanılabileceğini anlatarak, şunları aktardı:

“Eksperlikte yeni bir yönetmelik yapılması gerekiyor ve 2012’de değiştirdiğimiz eksper sınıflandırması olarak tabir ettiğimiz, müfettiş eksper, risk inceleme, değerleme uzmanı şeklindeki kategorileri bir an önce yürürlüğe koyulup ekspertizde aşama kaydedilmesi, burada da açılım yapılması düşünülüyor. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Eksperliği sigorta sektörünün daha da büyümesi, gelişmesi için bir mekanizma olarak kullanabilmeliyiz.”

Soma’daki maden kazasını anımsatan Genç, “Madenlerde güvenliği artırmak için sigorta sektöründen yararlanılması gündeme geldi. Maden ferdi kaza sigortasını zorunlu olarak ortaya koyduk. 6 ayda bir kontrol var ve işin içerisinde eksper de var. Dolayısıyla eksperin rolü çok önemli.” diye konuştu.

Genç, yol güvenliği ve araçların mekanik güvenliğinin önemli olduğunu, işin bu noktasında eksperin hayati önem arz ettiğini ifade ederek, “Türkiye’de yıllardan beri trafik sigortası tartışılıyor. Bundaki problem kazaların çok olması. Kazaları azalttık, istatistikler de genel olarak onu gösteriyor. 1990’lı yıllarda 4 günlük bayram tatilinde 400 kişi ölürdü, otomobil sayısı daha azdı. Şimdi 9 günlük bayram tatilinde bir haber kanalına göre 100 kişiye düştü. Kazalar oransal olarak azaldı ama bir kişinin dahi ölmesi iyi bir şey değil. Bizim bunu daha da azaltmamız lazım.” şeklinde konuştu.

- “Yol güvenliği ve özellikle kazalara neden olan konularda yoğunlaşmak istiyoruz”

FIEA Başkanı Xavier Romero ise FIEA’da Avrupa, Asya ve Afrika’nın temsil edildiğini belirterek, federasyonunun hedefinin imkanlarını artırmak, eksperler arasındaki bilgi alışverişini güçlendirmek, yeterli kriterleri belirlemek olduğunu kaydetti.

Yol güvenliği ve özellikle kazalara neden olan konularda yoğunlaşmak istediklerini ifade eden Romero, eksperlerin yetkinliklerini de artırmak istediklerini dile getirdi.

Romero, FIEA’nın yönetim kurulunun eksperliği geliştirecek her türlü gerekli eylemi yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, mesleğin sürdürülebilirliği, yol araç güvenliği ve mesleki eğitim konularına önem verdiklerini, ayrıca e- öğrenme platformu sayesinde uzmanların eğitiminin devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

- “Tüm branşlardaki eksper raporlarının bağımsız tek bir merkezden yazılması gerekiyor”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken de sigorta eksperlerinin, sigortacılık sisteminin en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Sizler, hem sigortalının hem de sigorta şirketlerinin haklarını en iyi şekilde muhafaza ediyor, kamu menfaatini, kurallarını da gözetiyorsunuz. Depremlerde, yangın hasarlarında, sel hasarlarında, dolu yağınca, diğer pek çok afette, zor şartlar altında, hatta can güvenliğinizin dahi bulunmadığı durumlarda, insanların daha fazla mağduriyet yaşamaması için, canla başla çalışıyorsunuz.” diye konuştu.

Sigorta eksperlerinin, haklının hakkını savunan, sigorta şirketleri ile sigortalı arasındaki dengeyi sağlayan mekanizmanın ana aktörü olduğuna işaret eden Ülken, şunları kaydetti:

“Sigorta eksperinin en önemli sorumluluğu tazminatın hızlı, adil ve doğru bir şekilde hesaplanmasıdır. Bu süreçte, eksperlerin raporlarını hazırladıkları bilgi işlem alt yapıları büyük önem arz etmektedir. Hızlı, adil ve doğru bir biçimde tazminatın hesaplanarak, raporun hazırlanabilmesi için, tüm branşlardaki eksper raporlarının bağımsız tek bir merkezden yazılması gerekmektedir. TOBB olarak bu konuda yapılacak çalışmalara gerekli tüm desteği vereceğiz.”

Ülken, sektörün daha da büyümesi için yapılması gereken şeyler olduğunu aktararak, öncelikle mevzuatın yeniden değerlendirilmesi, gerekli güncellemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Özellikle, eksperlik sürecinin tanımının net bir şekilde yapılması büyük önem arz ettiğini anlatan Ülken, “Bir diğer husus, havuz sistemi. Zorunlu sigortalarda atamalar havuzdan olmalı, asgari ücret tarifelerinin de güncellenmesi gerekiyor.” dedi.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem ise Türk sigorta eksperleri olarak Endüstri 4.0’ı takip ettiklerini belirterek, “Teknoloji hayatımızda birçok kolaylığı beraberinde getirmekte, insana bağlı hatayı ortadan kaldırmaktadır. Dijitalleşmeyi kesinlikle istiyoruz ancak insansızlaştırmaya da karşı çıkıyoruz.” diye konuştu.

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FIEA FIEA Genel Kurul Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Ahmet Genç TOBB

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