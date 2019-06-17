FİNANS

El-Falih: OPEC kısıntı anlaşması Temmuz'da yapılabilir

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 08:11 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üreticilerinin üretim kısıntılarına ilişkin anlaşmayı Temmuz ayı başlarında yapabileceğini söyledi.

İstanbul, 17 Haziran (DHA) - Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üreticilerinin üretim kısıntılarına ilişkin anlaşmayı Temmuz ayı başlarında yapabileceğini söyledi.
G20 üyesi ülkelerin enerji ve çevre bakanları Japonya’nın Nagano Eyaleti’ndeki Karuizawa kasabasında bir araya geldiği zirve sırasında gazetecilere konuşan El-Falih, "Üretim kısıntısı süresinin uzatılmasına ilişkin anlaşmayı, iki hafta sonra Viyana'da yapacağımız toplantıda sağlayabileceğimizi umuyoruz" dedi.
Önümüzdeki yılın petrol piyasası için umut verici olduğunu da vurgulayan El-Falih, "Önümüzdeki yıl sonuna kadar petrol piyasasının dengeleneceğini umut ediyoruz; bunun için çalışıyoruz" dedi.
"OPEC+" olarak bilinen OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi Ocak ayından bu yana günde 1.2 milyon varillik üretim kısıntısı uyguluyor.

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
Fındık üreticisine 'külleme' uyarısıFındık üreticisine 'külleme' uyarısı
VW'nin yeni fabrikasını Torbalı'ya kurması için çağrı yapıldıVW'nin yeni fabrikasını Torbalı'ya kurması için çağrı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Erdoğan'dan önemli mesajlar! İhracatçıya müjde

Erdoğan'dan önemli mesajlar! İhracatçıya müjde

Kredi kartları için flaş talep

Kredi kartları için flaş talep

On binleri ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başlıyor

On binleri ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başlıyor

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık üreticisine 'külleme' uyarısı

Fındık üreticisine 'külleme' uyarısı

VW'nin yeni fabrikasını Torbalı'ya kurması için çağrı yapıldı

VW'nin yeni fabrikasını Torbalı'ya kurması için çağrı yapıldı

Çoruh Nehri üzerindeki barajlar, yüzde yüz dolu

Çoruh Nehri üzerindeki barajlar, yüzde yüz dolu

'Buğday verimi tahmin edilenin altında'

'Buğday verimi tahmin edilenin altında'

Tohumda 20 milyon dolar dış ticaret fazlası

Tohumda 20 milyon dolar dış ticaret fazlası

Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı

Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.