FİNANS

El konulan ithal araçlarda mağduriyetler giderilecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçlar ile gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş araçların sahiplerine iadesine ilişkin düzenlemeleri içeren iki yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2019'a kadar ilgili gümrük idaresine başvurması gerekecek

İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçlar ile gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş araçların sahiplerine iadesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca ortak hazırlanan yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gümrük Kanununa geçici 10'uncu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na geçici 11'inci madde eklenmesine yönelik daha önceki yapılan değişikliklere paralel düzenlemeye gidildi.

Buna göre, yurt dışında tescil edilmiş olması nedeniyle ithali izne tabi olan ancak bu durum beyan edilmeden ithal edildiği anlaşıldığı için Gümrük Kanunu'nun 235. maddesi uyarınca el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı verilen veya aynı maddeye ilişkin bir soruşturma kapsamında bulunan ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçlar ile kıymetinin eksik beyan edilmesi sonucu gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçların sahiplerine iadesiyle ilgili işlemler düzenlendi.

Gümrük idareleri ve vergi dairelerinde yapılacak işlemlere yer verilen yönetmeliklere göre, düzenlemeden yararlanmak isteyenler 31 Aralık 2019 mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunacak.

Gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) yüzde 25'inin veya Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel olan araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesi halinde ise ÖTV'nin yüzde 15’inin ödenmesi halinde araç üzerindeki kararlar kaldırılacak ve el konulan araç sahibine iade edilecek.

Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan gümrük idareleriyle ilgili tereddütleri gidermeye Ticaret Bakanlığı, vergi daireleriyle ilgili tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı, adli konularla ilgili tereddütleri gidermeye Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

Düzenlemeyle araçların söz konusu durumlarını bilmeden satın alan iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Temmuz ayında en çok 'dolar kuru' konuşulduTemmuz ayında en çok 'dolar kuru' konuşuldu
THY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldıTHY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı kara taşıtları Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi resmi gazete Ticaret Bakanlığı yönetmelik

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik

Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik

Karadeniz'de fındık bereketi

Karadeniz'de fındık bereketi

Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilir

Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilir

Temmuz ayında en çok 'dolar kuru' konuşuldu

Temmuz ayında en çok 'dolar kuru' konuşuldu

THY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldı

THY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldı

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.